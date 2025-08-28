Slušaj vest

Dosadašnji fudbaler španske Đirone Ladislav Krejči stigao je u Vulverhempton na pozajmicu, a češki reprezentativac postao je prvi fudbaler iz te zemlje u istoriji kluba, preneo je danas Vulverhempton.Krejči (26), centralni bek koji može da igra i u veznom redu, iza sebe ima skoro 250 utakmica u karijeri. Ukoliko budu aktivirane određene klauzule, ugovor će automatski postati stalan, a Čeh će biti vezan za Vulverhempton do 2030. godine.

Nekadašnji kapiten Sparte iz Praga debitovao je za seniorsku reprezentaciju 2022. protiv Poljske i tada postigao najbrži gol u istoriji češke selekcije. Bio je starter na sve tri utakmice svoje zemlje na Evropskom prvenstvu 2024. godine i do sada je upisao tri pogotka za nacionalni tim.

Sa Spartom je osvojio četiri trofeja, a proglašen je i za igrača sezone češkog prvenstva. Tokom poslednje sezone u Pragu upisao je 11 golova i sedam asistencija, što mu je donelo transfer u Đironu.

Prošle sezone u La Ligi odigrao je 36 utakmica, uključujući i sedam nastupa u Ligi šampiona.

