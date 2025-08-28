Slušaj vest

Trener fudbalera Mančester junajteda Ruben Amorim bio je vidno besan posle utakmice.

Portugalac je u izjavi posle utakmice oštro kritikovao svoje igrače, koji su uspeli da stignu dva gola minusa, ali su na kraju bili poraženi posle penala.

"Moram samo da se izvinitm našim navijačima. Način na koji smo ušli u utakmicu, jednostavno nismo bili prisutni. S obzirom na sve što se događa i koliko je sve važno u našem klubu, ovo je problem i trebali bismo biti puno bolji", istaknuo je Junajtedov trener nakon poraza.

"Kod jedanaesteraca je osećaj isti. Mislim da je fudbal danas bio pošten, pobedio je bolji tim. Moj posao je da shvatim što se dogodilo. Zaista mi je žao naših navijača. Nemam šta da kažem. Stvarno mi je žao", dodao je Portugalac.