Napadač Crvene zvezde Marko Arnautović , oglasio se na društvenim mrežama gde je imao je poruku za saigrače, ali istovremeno i za navijače Zvezde.

- Uznemiren sam zbog onoga što se dogodilo sredinom nedelje. Ali takav je fudbal. Zaslužuješ bolje i dobićeš bolje od nas! Imamo toliko toga za šta treba da se borimo ove sezone i još jedne kampanje u Evropi. Hajde da se držimo zajedno i napravimo sjajnu sezonu. 'Ajmo Zvezdo - napisao je Arnautović.