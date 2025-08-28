Oglasio se Marko Arnautović!
glavu gore
TEŠKO MU JE! Marko Arnautović uznemiren, napadaču Crvene zvezde nije lako!
Slušaj vest
Napadač Crvene zvezdeMarko Arnautović, oglasio se na društvenim mrežama gde je imao je poruku za saigrače, ali istovremeno i za navijače Zvezde.
Arnautović je na Instagramu okačio timsku fotografiju i tom prilikom je poručio:
Siniša Mihajlović Delije Marko Arnautović Foto: Dragan Tesic
Vidi galeriju
- Uznemiren sam zbog onoga što se dogodilo sredinom nedelje. Ali takav je fudbal. Zaslužuješ bolje i dobićeš bolje od nas! Imamo toliko toga za šta treba da se borimo ove sezone i još jedne kampanje u Evropi. Hajde da se držimo zajedno i napravimo sjajnu sezonu. 'Ajmo Zvezdo - napisao je Arnautović.
Podsetimo, Zvezda je eliminisana u plej-ofu Lige šampiona od Pafosa sa ukupnim rezultatom 3:2.
BONUS VIDEO:
Reaguj
1