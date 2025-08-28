Slušaj vest

Napadač Crvene zvezdeMarko Arnautović, oglasio se na društvenim mrežama gde je imao je poruku za saigrače, ali istovremeno i za navijače Zvezde.

Arnautović  je na Instagramu okačio timsku fotografiju i tom prilikom je poručio:

Siniša Mihajlović Delije Marko Arnautović Foto: Dragan Tesic

- Uznemiren sam zbog onoga što se dogodilo sredinom nedelje. Ali takav je fudbal. Zaslužuješ bolje i dobićeš bolje od nas! Imamo toliko toga za šta treba da se borimo ove sezone i još jedne kampanje u Evropi. Hajde da se držimo zajedno i napravimo sjajnu sezonu. 'Ajmo Zvezdo - napisao je Arnautović.

Podsetimo, Zvezda je eliminisana u plej-ofu Lige šampiona od Pafosa sa ukupnim rezultatom 3:2.

