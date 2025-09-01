Slušaj vest

Fudbaleri PAOK-a plasirali su se u Ligu Evrope pošto su u revanšu u Solunu, u četvrtak, savladali Rijeku rezultatom 5:0.

U prvoj utakmici na "Rujevici" je bilo 1:0.

PAOK Foto: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia, FK Partizan, Screenshot

Andrija Živković je asistirao kod vodećeg gola Meite u 12. minutu, da bi Konstatelijas u 25. duplirao vođstvo.

PAOK je u nastavku potpuno rasturio goste. Pogađali su Čalov u 56., Jakoumakis u 77. i Pelkas u 89. minutu.

Rijeka se seli u Ligu konferencija.

Zanimljivo je da su se igrači PAOK-a pred utakmicu zagrevali uz pesmu grobara "Igraj, napadaj".

Poznato je da navijači PAOK-a i Partizana gaje bratske odnose.

 Zanimljivo je i da su pojedini navijači PAOK-a nedavno na utakmici Pafos - Crvena zvezda napali simpatizere crveno-belih, koji su bili smešteni iza klupe beogradskog kluba.

