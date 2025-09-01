Zanimljivo je da su se igrači PAOK-a pred utakmicu zagrevali uz pesmu grobara "Igraj, napadaj"
PAOK PUSTIO PESMU GROBARA, PA RAZBIO HRVATE: Hit scena sa utakmice Grka o kojoj se priča i posle utakmice!
Fudbaleri PAOK-a plasirali su se u Ligu Evrope pošto su u revanšu u Solunu, u četvrtak, savladali Rijeku rezultatom 5:0.
U prvoj utakmici na "Rujevici" je bilo 1:0.
Andrija Živković je asistirao kod vodećeg gola Meite u 12. minutu, da bi Konstatelijas u 25. duplirao vođstvo.
PAOK je u nastavku potpuno rasturio goste. Pogađali su Čalov u 56., Jakoumakis u 77. i Pelkas u 89. minutu.
Rijeka se seli u Ligu konferencija.
Zanimljivo je da su se igrači PAOK-a pred utakmicu zagrevali uz pesmu grobara "Igraj, napadaj".
Poznato je da navijači PAOK-a i Partizana gaje bratske odnose.
Zanimljivo je i da su pojedini navijači PAOK-a nedavno na utakmici Pafos - Crvena zvezda napali simpatizere crveno-belih, koji su bili smešteni iza klupe beogradskog kluba.
