Slušaj vest

Saga oko budućnosti Dušana Vlahovića je gotova.

Ili bar 99 odsto, prema rečima direktora Juventusa Damijena Komolija.

Dušan Vlahović na utakmici protiv Real Madrida Foto: Brazil Photo Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

 Činilo se da će Vlahović napustiti Juventus. Šuškalo se o nezadovoljstvu srpskog asa, o nesuglasicama sa čelnicima "Stare dame", sukobu sa navijačima...

Iznad svega pominjala se Vlahovićeva zarada, odnosno 12 miliona koliko treba da dobije ove sezone.

Ipak, dve stranu su pronašle zajednički jezik.

"Možemo da kažemo da će u 99 odsto Dušan Vlahović ostati sa nama ove sezone. On je deo tima. Bilo je kontakata sa raznim klubovima, ali ništa više od toga. I mislim da je srećan što ostaje sa nama", rekao je Komoli.

Ipak, treba sačekati da i tih jedan odsto postane prošlost. A do toga je ostalo vrlo malo, pošto se prelazni rok završava 1. septembra.

Ne propustiteFudbalBUM! Italijani tvrde: Vlahović na korak od novog kluba! Srbin pristao na duplo manju platu, svi uslovi su dogovoreni!
Dušan Vlahović
FudbalGOL VLAHOVIĆA ZA OPROŠTAJ OD TORINA? Srbin pogodio i poslao poruku upravi Juventusa! (VIDEO)
Dušan Vlahović
FudbalSAIGRAČ DUŠANA VLAHOVIĆA OSTAVIO ŽENU ZBOG LJUBAVNICE: Bacio devet godina zajedničkog života zbog zanosne stjuardese! (FOTO)
Dušan Vlahović i Danijele Rugani
FudbalDUŠAN VLAHOVIĆ NA METI VIŠESTRUKOG ŠAMPIONA EVROPE: Stigla i potvrda, srpski napadač na radaru!
Dušan Vlahović
FudbalAPSURDNO! Vlahović ubedljivo najbolji igrač Juventusa, a "zabranjeno" da bude u startnih 11! Ovo je pozadina cele priče
Dušan Vlahović
FudbalVLAHOVIĆU DOVOLJNA DVA MINUTA: "Otpisani" Srbin ušao u igru i odmah zatresao mrežu Atalante
profimedia-1014133621.jpg

Dušan Vlahović tuča Izvor: Arena 1 Premium