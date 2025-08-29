GOTOVO JE! Direktor Juventusa otkrio gde će Dušan Vlahović igrati ove sezone
Saga oko budućnosti Dušana Vlahovića je gotova.
Ili bar 99 odsto, prema rečima direktora Juventusa Damijena Komolija.
Činilo se da će Vlahović napustiti Juventus. Šuškalo se o nezadovoljstvu srpskog asa, o nesuglasicama sa čelnicima "Stare dame", sukobu sa navijačima...
Iznad svega pominjala se Vlahovićeva zarada, odnosno 12 miliona koliko treba da dobije ove sezone.
Ipak, dve stranu su pronašle zajednički jezik.
"Možemo da kažemo da će u 99 odsto Dušan Vlahović ostati sa nama ove sezone. On je deo tima. Bilo je kontakata sa raznim klubovima, ali ništa više od toga. I mislim da je srećan što ostaje sa nama", rekao je Komoli.
Ipak, treba sačekati da i tih jedan odsto postane prošlost. A do toga je ostalo vrlo malo, pošto se prelazni rok završava 1. septembra.