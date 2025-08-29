Činilo se da će Vlahović napustiti Juventus . Šuškalo se o nezadovoljstvu srpskog asa, o nesuglasicama sa čelnicima "Stare dame", sukobu sa navijačima...

"Možemo da kažemo da će u 99 odsto Dušan Vlahović ostati sa nama ove sezone. On je deo tima. Bilo je kontakata sa raznim klubovima, ali ništa više od toga. I mislim da je srećan što ostaje sa nama", rekao je Komoli.