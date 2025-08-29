Slušaj vest

Dosadašnji fudbaler Sautemptona Mateus Fernandeš novi je igrač Vest Hema, saopštio je danas londonski klub.

Fernandeš (21) je sa Vest Hemom potpisao petogodišnji ugovor, a klub u svom saopštenju nije naveo vrednost transfera. Ipak, Skaj Sports (Sky Sports) je preneo da je u pitanju suma od 38 miliona funti, uz bonuse koji mogu dostići do četiri miliona funti.

"Veoma sam srećan što sam ovde. Veoma sam uzbuđen što ću igrati za Vest Hem. Mislim da je ovo veliki korak za mene. Ovo je veliki klub, ogroman klub. Projekat, stadion, grad, sve. Želim da uživam u fudbalu, ne samo da trčim i pokušavam da postignem golove, već da pokušam da igram dobar fudbal. Mislim da je najvažnije da svaki dan pokušavam da dam sve od sebe", naveo je Fernandeš, a preneo sajt kluba.

Portugalski vezista je u Sautempton stigao u avgustu prošle godine iz Sportinga iz Lisabona, i od tad je odigrao ukupno 46 utakmica za engleski klub.

Trener Vest Hema Grejem Poter pohvalio je Fernandešovu zrelost i karakter i dodao da veruje da će portugalski vezista njegovoj ekipi doneti "drugačiju dimenziju".

"Mateuš je mlad igrač koji je impresivno napredovao na početku svoje karijere i oduševljeni smo što smo obezbedili njegov transfer. Stekao je dragoceno iskustvo u Premijer ligi i zaista verujemo da nam može pomoći da se unapredimo i uklopimo u ono što pokušavamo da izgradimo i razvijemo u klubu. Verujemo da će njegove osobine i snage doneti drugačiju dimenziju timu i, iz razgovora sa njim, znam da jedva čeka da počne ovde. Pokazao je veliku zrelost i karakter za nekoga tako mladog i radujemo se njegovom kontinuiranom napretku i uticaju u Vest Hemu", naveo je Poter.

Fernandes je treće najskuplje pojačanje Vest Hema, posle Lukasa Pakete (51 milion funti) i Sebastijena Alera (45 miliona).

Kurir sport/Beta