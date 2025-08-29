Slušaj vest

Engleska javnost još valjano nije došla sebi nakon preksinoćneeliminacije Mančester junajteda od četvoroligaša Grimzbija već u drugoj rundi Liga kupa, a već ovog petka se najrelevatniji mediji na Ostrvu bave statusom Rubena Amorima, čiji boravak na "Old trafordu" bi mogao biti okončan već tokom septembarske reprezentativne pauze.

U Junajtedu već nemaju mnogo vremena za izvlačenje zaključaka nakon najvećeg debakla koji je trofejni portugalski trener doživeo tokom kratkog mandata u Junajtedu pošto će "crveni đavoli" već u subotu dočekati Barnli.

Kakav god rezultat ovog meča bio jasno je da je veliko pitanje da li će Amorim dočekati prvi ovosezonski mančesterski derbi, zakazan za 14. septembar, odmah nakon pauze zbog obaveza reprezentacija. PortalSportske.netizvukao je šta su sve engleski mediji pisali o Mančester junajtedu i treneru Rubenu Amorimu, a vi to možete pročitati u nastavku teksta.

"Miror" prenosi da će već po završetku meča protiv Barnlija rukovodstvo Junajteda imati razgovor sa Amorimom, a "Telegraf" dodaje samokritičnu notu kod Amorima po pitanju budućeg statusa u klubu, što bi posledično moglo da ubrza rastanak.

"Gardijan" daje akcenat na svlačionici, ističući da su pojedini igrači posumnjali u Amorimov autoritet i kapacitet da iznađe rešenje iz prve ozbiljnije krize od starta sezone.

Blagi zaokret u odnosu na ostale relevantne medije sa Ostrva dolazi od "Tajmsa", koji prenosi da Portugalac i dalje uživao poverenje uprave, koja ga vidi kao deo dugoročnog projekta, uprkos kaskanju tokom čitavog mandata.

1/4 Vidi galeriju Ruben Amorim na meču Mančester junajted - Lion Foto: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Ipak, britanski novinar Džejmi Džekson, koji je u "Gardijanu" zadužen za praćenje Junajteda, doneo je pet neuralgičnih tačaka koje prate Amorimov rad u klubu.

Tvrdoglavost

Ovu se odnosi na "zakucanu" Amorimovu formaciju od 3-4-3 od koje ne odstupa čak i kada vidi da stanje na terenu ne ide u pravcu očekivanja Junajtedovih navijača. Poraz od Grimzbija i način na koji je ispratio ključne momente utakmice (čitaj penale) doveli su u pitanje Amorimov autoritet.



Model igre i primer Ten Haga

U ovom delu Džekson je dao poređenje Amorimovog mandata sa njegovom prethodikom Erikom Ten Hagom, koji je bio otpušten čim rezultati nisu bili na zadovoljavajućem nivou uz velike pritiske rukovodstva kluba, dok Amorim za sada uživa poverenje rukovodstva, koje ostaje imuno na postavku igre Portugalca, koja očigledno ne daje rezultate.

Kobi Mejnu

Mnogi su bili iznenađeni kad su videli engleskog fudbalera u startnih 11, uprkos tome što je duele protiv Arsenala i Fulama presedao na klupi. Ispostavilo se da je Englez protiv Grimzbija podsetio na formu iz prošle godine, kada je postigao gol protiv Sitija u finalu FA kupa i kasnije odlično igrao za Englesku na Evropskom prvenstvu. Duel protiv Grimzbija je pokazao da Mejnu mora dobiti šansu u nastavku sezone na poziciji broj "osam", što bi rasteretilo Bruna koji bi se pomerio na klasičnu "desetku".

1/4 Vidi galeriju Ruben Amorim Foto: Matt West / Shutterstock Editorial / Profimedia, Craig Thomas/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Golman

Mečevi protiv Arsenala i Grimzbija pokazali su da Junajted nema golmana i Amorimu je stavljeno da greh što se klub nije značajnije angažovao na tom polju u prelaznom roku. Greška Altaja Bajindira je koštala Junajted poraza od Arsenala u prvom kolu Premijer lige, dok je Andre Onana kriv za oba gola Grimzbija.

Male utakmice

Nekada se podrazumevalo da Junajted rutinerski rešava tzv. male utakmice, što je odlika velikog kluba, međutim primer Grimzbija je pokazao da i to više nije slučaj. Eliminacija je u tom smisli poslednica, ali ceo pristup igrača Junajteda primer pogrešnog "hendlovanja" utakmica koje su unapred na papiru dobijene.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: