Simboličnim činom uručenja radne opreme sa inicijalima, zvanično je počela misija Zorana Mirkovića na klupi mlade reprezezentacije Srbije. Našu selekciju do 21 godine 8. septembra u Lorijenu očekuje prijateljska utakmica protiv Francuske, kao jedna u nizu provera za Evropsko prvenstvo koje 2027. godine organizujemo zajedno sa Albanijom.

„Novi izazov i velika obaveza. Vratio sam se u Fudbalski savez Srbije posle 20 godina. Smatram da su se neke stvari pomerile na bolje i to je bilo ključno da prelomim i promenim neka svoja razmišljanja.“ – rekao je Zoran Mirković koji je 1. avgusta zvanično stupio na dužnost selektora U-21 reprezentacije Srbije:

„Imao sam sasvim dovoljno vremena da skeniram sve potencijalne kandidate. Formirao sam stručni štab sa starim saradnicima koji već duže vreme rade sa mlađim selekcijama i dobro poznaju momke iz ove generacije. To su Strahinja Pandurović, Lazar Tomić, Dejan Odavić i Aleksandar Kirovski. Hteo bih da se zahvalim i prethodnom selektoru, Aleksandru Kolarovu. Čuli smo se telefonom, bio je otvoren za sva moja pitanja i sve informacije koje su mi znatno olakšale posao na početku ciklusa.“

Ni činjenica da prvu utakmicu igra protiv jedne od najjačih selekcija na svetu, nije uticala na odluku legendarnog reprezentativca da prihvati ponudu čelnika Saveza.

„Utakmicu protiv Francuske shvatam kao svaku drugu. Jasno je da spadaju u krem evropskog i svetskog fudbala. Sve njihove mlađe selekcije beleže sjajne rezultate, prethodna generacija je igrala finale Evropskog prvenstva. U svakom slučaju, odlična prilika da se izmerimo i vidimo gde smo u ovom trenutku.“

Na prvom spisku Zorana Mirkovića našlo se 24 igrača.

„Bilo je par momaka koji su otkazali zbog zdravstvenih problema. Na neke ne mogu da računam jer su tek promenili sredine, nemaju utakmice u nogama. Daleko od toga da su precrtani. Imamo sasvim dovoljno vremena do početka Evropskog prvenstva da proverimo sve raspoložive snage i napravimo pravi odabir za završni turnir 2027. godine.“

Neki od kandidata koji se nalaze na spisku mlade reprezentacije, već su imali čast da obuku dres najboljeg državnog tima.

„Svi su oni u službi srpskog fudbala. Pripadaju ovoj generaciji i ne sme da im bude ispod časti da igraju za mladu reprezentaciju. Mislim da i oni tako razmišljaju, ako bude potreban neki dodatni ragovora, obavićemo ga na početku priprema. Svi mi stremimo najvišem nivou. Kad pogledate sastav A reprezentacije, ne samo sada već i u naše vreme, sve su to igrači koji su prošli filter u mlađim selekcijama. I to je prirodan put.“

Od Mlađe Mitrovića i Grbe Radenovića u Radu, preko Ljubiše Tumbakovića u Partizanu, do Lipija, Ančelotija i Mondonika u Italiji, Mirković je imao čast i privilegiju da uči od najboljih.

„Od svakog sam ukrao po nešto. Sigurno da sam kod Mlađe i Grbe i Tumbakovića dostigao ljudsku i fudbalsku zrelost i da su oni imali najviše uticaja na razvoj moje karijere. Za mene je od kapitelnog značaja što sam u inostranstvu radio sa istinskim trenrskim veličinama kao što su Lipi, Ančeloti i Mondoniko. To su ljudi od kojih samo dobre i korisne stvari mogu da se nauče.“

Srbija se vratila plavoj boji, što izaziva posebnu emociju i kod novog stratega orlića.

„Vežu me lepe uspomene za plavi dres. Najlepši mi je bio onaj s početka kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 1998, koji je imao pertle gore, ali kasnije na završnom turniru su svedeni na polo kragnu sa ‘ve’ izrezom. Ovaj novi je zaista prelep. Probao sam opremu u Staroj Pazovi i mogu da kažem da je i kvalitet na najvišem nivou. Svaki dres nosi neko svoje vreme. Rezultat generiše konačan utisak. Kad se pobeđuje, sve je lepo, pa i dresovi igrača.“ – zaključio je Zoran Mirković nakon što mu je generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko uručio radnu opremu u Sportskom centru u Staroj Pazovi i poželeo mnogo uspeha na novoj funkciji.

Spisak igrača selektora Zorana Mirkovića za prijateljsku utakmicu sa Francuskom (8. septembar, 21 čas, Lorijen):

GOLMANI: Luka Lijeskić (Radnički 1923), Lazar Kaličanin (Čukarički), Viktor Džodić (Monpelje)

ODBRANA: Ognjen Mimović (Fenerbahče), Vukašin Đurđević (Partizan), Veljko Milosavljević (Crvena zvezda), Stefan Leković (Crvena zvezda), Bojan Kovačević (Kadiz), Adem Avdić (Crvena zvezda), Stefan Bukinac (Vojvodina)

VEZNI RED: Stefan Džodić (Almerija), Matija Mitrović (Vitorija Gimaraeš), Aleksandar Stanković (Klub Briž), Vanja Dragojević (Partizan), Jovan Šljivić (Crvena zvezda), Nemanja Trifunović (Partizan), Uroš Miladinović (Čukarički), Milan Aleksić (Sanderlend), Bogdan Mirčetić (Radnički 1923), Lazar Jovanović (Štutgart)

NAPAD: Mihajlo Cvetković (Anderleht), Mihailo Ivanović (Milvol), Jovan Milošević (Partizan), Jovan Mijatović (Leuven)

Okupljanje mlade reprezentacije zakazano je za ponedeljak u hotelu Šeraton u Novom Sadu, a prvi trening je na stadionu Karađorđe istog dana od 17 časova.

