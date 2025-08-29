Žestoka tuča dve navijačke grupe desila se u beogradskom naselju Borča
BEOGRAD SE TRESAO OD TUČE DELIJA I GROBARA: Navijači Crvene zvezde i Partizana večeras napravili opšti haos
Navijači Crvene zvezde i Partizana učestvovali su večeras u masovnoj tuči.
Na društvenim mrežama su se pojavili snimci iz dela Beograda, na Zrenjaninskom putu kod skretanja za Kotež.
Tuča delija i grobara Foto: Screenshot, Starsport©
Na snimcima se vide maskirani mladići koji palicama i bakljama jure jedni druge.
