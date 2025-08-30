Slušaj vest

Fudbaleri Partizana u subotu od 19.30 u Humskoj igraju meč Super lige Srbije protiv ekipe Radnika iz Surdulice.

Crno-beli žele da se vrate na pobednički kolosek posle remija sa Radničkim u Nišu (2:2), a sva dešavanja pre, za vreme i posle meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.

Radnički Niš - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Direktan prenos obezbedila je televizija Arena sport na svom Premium 1 kanalu.

Šta vi mislite, da li će crno-beli pobediti Radnik? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Ne propustiteFudbalBLAGOJEVIĆ UPOZORAVA PRED RADNIK: Interesantna ekipa koja igra na intenzivan način!
Srđan Blagojević
FudbalNASTAVLJA SE SUPER LIGA SRBIJE: Crvena zvezda igra u Novom Pazaru, Partizan dočekuje Radnik
FK Crvena zvezda
FudbalREPREZENTATIVAC SRBIJE NA RADARU CRVENE ZVEZDE: Da li je on zamena za Timija Maksa Elšnika?!
Mihailo Stevanović
FudbalVEROVALI ILI NE - KIPRANI SU NOĆNA MORA SRPSKIM KLUBOVIMA! Poražavajuć podatak: Pafos je nastavio košmaran niz!
PAFOS-ZVEZDA_64.JPG

 BONUS VIDEO:

Grobari u Nišu na utakmici Radnički - Partizan Izvor: Kurir