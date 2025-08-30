Utakmica između Partizana i Radnika iz Surdulice na programu je u subotu od 19.30, a poznato je gde možete gledati direktan prenos ovog meča
SUPER LIGA SRBIJE
CRNO-BELI DOČEKUJU TIM IZ SURDULICE: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Partizan - Radnik!
Fudbaleri Partizana u subotu od 19.30 u Humskoj igraju meč Super lige Srbije protiv ekipe Radnika iz Surdulice.
Crno-beli žele da se vrate na pobednički kolosek posle remija sa Radničkim u Nišu (2:2), a sva dešavanja pre, za vreme i posle meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.
Radnički Niš - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Direktan prenos obezbedila je televizija Arena sport na svom Premium 1 kanalu.
