Slušaj vest

Fudbalski klub Železničar iz Pančeva produžio je saradnju sa šefom stručnog štaba Radomirom Kokovićem do leta 2027. godine.



Radomir Koković je u Železničar došao u martu 2025. godine, kada je potpisao ugovor do kraja tekuće fudbalske sezone. Novim ugovorom, FK Železničar pokazuje ozbiljnu poslovnu i fudbalsku strategiju sa jasnim ciljevima u kreiranju struke i igračkog kadra kao viziju budućnosti.



Radomir Koković, trener Železničara Foto: www.fkzeleznicar.rs

Radomir Koković (41) sumirao je utiske posle potpisa.



– Velika je čast i zadovoljstvo da su ljudi koji vode klub prepoznali u meni čoveka koji će ostati u klubu na malo duži period i sa kojim će klub paralelno rasti u svim sferama – počeo je Koković.

Vest koja zaslužuje veliku pažnju, kao primer kako se radi studiozno sa jasnim poslovnim i fudbalskim ambicijama ne samo kada govorimo o stručnom štabu, već i igračkom kadru.

– Presedan sam po sebi u najpozitivnijem mogućem smislu. Naša Superliga je, ako se ne varam, prva u Evropi po broju promenjenih trenera u toku sezone i u top pet u svetu. Železničar pokušava da promeni taj trend. Ja zaista mislim da se institucija fudbalskog trenera ne poštuje dovoljno u Srbiji. Kod nas u klubu je potpuno obrnuta situacija. Jako se poštuje trener. Trener ima apsolutno pun integritet u svom radu, punu nezavisnost. Donosi odluke na osnovu toga kako on vidi stvari i na osnovu toga kako mu struka nalaže, zar ne? Još jednom, ja sam izuzetno zadovoljan što sam produžio ugovor i što ću, nadam se, ostati u klubu neki duži period i što ćemo zajedno da dižemo klub na viši nivo.

Da li ste se vi lično iznenadili kada ste dobili poziv, budući da je sve brzo rešeno, i kako ste se vi osećali u tom trenutku?

– Nisam se iznenadio. Ta priča oko produžetka saradnje traje već nekoliko meseci i od samog početka su ljudi koji vode klub izrazili želju da nastavimo saradnju i da produžimo već postojeći ugovor. Nije došlo kao iznenađenje, mislim da je bilo samo pitanje trenutka i povoljne organizacije. Ljudi u klubu su prepoznali da ono što ja sa svojim stručnim štabom donosim, to vredi i da je taj novi ugovor samo potvrda toga i neka satisfakcija i podstrek za mene i za ceo moj tim da nastavimo da radimo.

1/8 Vidi galeriju Radomir Koković Foto: www.fkzeleznicar.rs

Pred utakmicu sedmog kola sa Spartakom iz Subotice, Železničar je na četvrtom mestu. U poslednje dve nedelje, mediji apostrofiraju Železničar kao hit Superlige. Ne znam baš da li bi se složila da smo hit, ja bih pre rekla da je to jedan predan rad i da za one koji prate Železničar, to nije iznenađujuće. Šta biste vi rekli?

– Nisam siguran koliko mi se sviđa taj narativ koji kruži u medijima. Prošlo je samo šest kola. Po mom mišljenju, to je nedovoljan uzorak da se sad mi nazovemo nekim hitom. Apsolutno ne smemo da upadamo ni u kakvu euforiju. Kad se pobeđuje, a kad se gubi, takođe ne treba da upadamo u neku letargiju ili depresiju. Naprotiv, mi smo posvećeni dnevnom procesu koji se ovde odvija i samo nas to zanima. Meni kao treneru je jako značajno da ekipa napreduje u određenim segmentima, da izgledamo bolje iz utakmice u utakmicu. Koliko će trajati serija pobeda ne znam, ali još jednom kažem, meni je taj sam proces stvaranja igre, razvoja igre i rasta, kako individualca, tako i tima, na prvom mestu.

Nekoliko kola unazad, svaki put se desi da su najmanje dva igrača Železničara u timu kola Superlige.

– Da, momcima daje vetar u leđa sigurno i služi svrsi njihove lične motivacije. Sada, ja generalno ne volim da izdvajam pojedince. Mi imamo 20+ igrača u našem rosteru, imamo jako široki igrački kadar i ti momci na dnevnom nivou zaista mnogo naporno rade da dovedu tim u situaciju da bude spreman za sledeći izazov. Naravno, individualno priznanje dolazi isključivo kao plod kvalitetnog timskog rada i procesa koji se ovde odvija. Uvek će se desiti da neko iskoči, neko će odigrati bolju utakmicu, neko lošiju, ali još jednom ponavljam, tim je ispred svih, tim je najbitniji i tim će uvek izbaciti pojedinca koji će na određenoj utakmici biti za nijansu bolji od ostalih.

Intervju za klupsku TV - Radomir Koković i Biljana Obradović Foto: www.fkzeleznicar.rs

Kada govorimo o timu, pre nekoliko dana na poziciji štopera došao je Nikola Zečević.

– To zavisi od njega, koliko će brzo da se uklopi u zahteve igre. Zečević je, valjda, igrač kog su iz Voždovca zamišljali za ozbiljan internacionalni transfer. Igrač u kome vidim dosta kvaliteta, igrač koji se po profilu uklapa u ono što mi želimo da radimo, tako da on je svakako neko na koga najozbiljnije računam u narednom periodu. Ali kažem, postoji tu 20+ momaka koji se takođe bore za, da kažem, mesto pod suncem, za startnih 11, tako da konkurencija je dobra i ja se zaista svaki dan radujem kada dođem ovde jer zaista svaki trening donosi nešto novo, donosi neko novo takmičenje, neko novo nadmetanje i prosto igrači guraju jedni druge da budu bolji i to je nešto što mene najviše zadovoljava u ovom procesu.

- Jedna od stvari koje nosi trenerski posao je upravo taj menadžment i ta kontrola euforije i letargije. Mi se trudimo da rezultati ne utiču preterano na nas i na proces koji se ovde odvija. Sad, naravno, pobede u nizu su značile za samopouzdanje. Ja imam tu privilegiju da sam trener nekim starijim igračima koji su trenutno u klubu. Konkretno mislim na našeg kapitena Popovića i na Kosanovića, ljudi koji su iskusni i koji jako doprinose tom procesu sazrevanja mlađih igrača i celoj toj kontroli situacije kako bi nastupili u balansu.

Saradnja - Radomir Koković i Bojan Šaranov Foto: www.fkzeleznicar.rs

Kako ste zadovoljni stranim igračima, poput Džaspera i Karikarija, koji su se dobro uklopili u tim?

– To su momci koji su, pre svega, kvalitetni ljudi. Kao što je rekao jedan naš trener: „Može da se pogreši s tim kakav je igrač, ali ne može da se pogreši s tim kakav je čovek.“ Zato sam prvenstveno zadovoljan njihovim ponašanjem, ozbiljnošću, profesionalnošću i karakterom koji iznova pokazuju. Mislim da su to momci koji su definitivno bili pravi potez sportskog direktora i koji će nam u nastavku sezone doneti kvalitet više.

Kada vas prijatelji pitaju kako vam je u Železničaru i zašto vam je lepo, šta im odgovarate?



– Osećam povezanost s celom grupom igrača i jako sam ispunjen u ovom procesu. Imam veliko poštovanje i podršku od ljudi koji vode klub. Imamo iste ideje o tome u kom pravcu klub treba da ide i delimo slične vrednosti kad je reč o fudbalu. Nemam konkretan odgovor na to pitanje, ali unutrašnji osećaj koji imam ovde, kad dođem na naš stadion, je izuzetno pozitivan. Meni je jako važno da dolazim na posao srećan, zadovoljan i motivisan – zaključio je Koković.