Dvadesettrogodišnji nemački reprezentativac, visok 1,98 metara, stigao je u transferu vrednom do 69 miliona funti, čime je oboren prethodni klupski rekord od 63 miliona funti, koliko je 2022. godine plaćeno za Aleksandera Isaka, preneo je Bi Bi Si (BBC).

Voltemade će nositi dres sa brojem 27, ali neće biti registrovan na vreme da debituje danas protiv Lidsa.

"Veoma sam srećan što sam došao u ovaj neverovatan klub. Od prvog kontakta osetio sam da zaista žele da me dovedu i da imaju velike planove za mene. Znam da je ovo veliki korak, ali svi su me odlično prihvatili i osećam se kao kod kuć", rekao je Voltemade.

Sandro Tonali u dresu Njukasla

Trener Njukasla Edi Hau naglasio je da je zadovoljan brzinom realizacije transfera: „Oduševljeni smo što smo završili ovaj posao. Nik se savršeno uklapa u profil igrača koji smo želeli. Ima sjajnu tehniku, dokazao se u jednoj od najjačih evropskih liga, a i dalje je mlad i može još mnogo da napreduje".