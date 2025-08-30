Slušaj vest

Kin (25) je prošle sezone postigao 25 golova na 44 utakmice u svim takmičenjima za Fiorentinu, koja je završila kao šesta u prvenstvu.

Predsednik i vlasnik Fiorentine, Amerikanac Roko Komiso, istakao je da je klub načinio "značajne finansijske napore" kako bi zadržao Kinа:

"Veoma smo srećni zbog ove odluke, korisne za klub, navijače i samog igrača." Prema navodima italijanskih medija, Kinova godišnja plata povećana je sa 2,2 na 4,5 miliona evra. Interesovanje za njega pokazivali su i šampion Napoli, Inter iz Milana, kao i klubovi iz Saudijske Arabije.

"Od dolaska u Firencu, svi su verovali u mene i pružali mi podršku. Nisam mogao da izneverim to poverenje", rekao je Kin, koji je do sada upisao 21 nastup i sedam golova za reprezentaciju Italije.

