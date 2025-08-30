MILAN DOVEO BRUTALNO POJAČANJE! Rosoneri se ne šale, stigao Nkunku iz Čelsija za 37 miliona evra!
Nkunku je potpisao petogodišnji ugovor, saopštili su iz kluba, bez zvaničnog navođenja finansijskih detalja.
Dvadesetsedmogodišnji fudbaler ponikao je u omladinskoj školi Pari Sen Žermena, a potom je od 2019. do 2023. nosio dres Lajpciga. U Čelsiju je proveo poslednje dve sezone, odigravši 62 utakmice i postigavši 18 golova.
Nkunku igra kao ofanzivni vezista i napadač, a do sada je zabeležio 14 nastupa za reprezentaciju Francuske.
Trener Čelsija Enco Mareska rekao je u avgustu da Nkunku više neće biti deo ekipe, jer u njegovoj poziciji prednost ima Kole Palmer.
"Kristo je sjajan profesionalac. Jedini problem je što na njegovoj poziciji imamo Palmera i bilo je teško pronaći mu minute", izjavio je Mareska.
Milan je sinoć pobedio Leće sa 2:0 u drugom kolu Serije A, nakon što je u premijeri sezone na svom terenu poražen od Kremonezea.