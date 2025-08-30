Slušaj vest

Nkunku je potpisao petogodišnji ugovor, saopštili su iz kluba, bez zvaničnog navođenja finansijskih detalja.

Dvadesetsedmogodišnji fudbaler ponikao je u omladinskoj školi Pari Sen Žermena, a potom je od 2019. do 2023. nosio dres Lajpciga. U Čelsiju je proveo poslednje dve sezone, odigravši 62 utakmice i postigavši 18 golova.

Nkunku igra kao ofanzivni vezista i napadač, a do sada je zabeležio 14 nastupa za reprezentaciju Francuske.

Trener Čelsija Enco Mareska rekao je u avgustu da Nkunku više neće biti deo ekipe, jer u njegovoj poziciji prednost ima Kole Palmer.

"Kristo je sjajan profesionalac. Jedini problem je što na njegovoj poziciji imamo Palmera i bilo je teško pronaći mu minute", izjavio je Mareska.

Milan je sinoć pobedio Leće sa 2:0 u drugom kolu Serije A, nakon što je u premijeri sezone na svom terenu poražen od Kremonezea.