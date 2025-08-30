Slušaj vest

Britanski mediji prenose da je muškarac uhapšen pre nego što je uspeo da otvori vatru, a prem njihovim saznanjima planirao je masovnu pucnjavu u gužvi oko stadiona.

Situacija je bila alarmantna: stadion Stamford Bridž, ispunjen do poslednjeg mesta, pretvorio se u potencijalnu crnu tačku Britanije. Brza reakcija policije sprečila je tragediju i niko od navijača nije povređen!

Istraga je odmah pokrenuta, a još uvek se ne zna da li je u pitanju plan pojedinca ili članovima organizovane grupe. Londonska vlast istrajava na pronalaženju svih detalja…