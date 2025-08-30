Slušaj vest

Britanski mediji prenose da je muškarac uhapšen pre nego što je uspeo da otvori vatru, a prem njihovim saznanjima planirao je masovnu pucnjavu u gužvi oko stadiona. 

Situacija je bila alarmantna: stadion Stamford Bridž, ispunjen do poslednjeg mesta, pretvorio se u potencijalnu crnu tačku Britanije. Brza reakcija policije sprečila je tragediju i niko od navijača nije povređen!

Istraga je odmah pokrenuta, a još uvek se ne zna da li je u pitanju plan pojedinca ili članovima organizovane grupe. Londonska vlast istrajava na pronalaženju svih detalja…

Ne propustiteFudbalNJUKASL DOVEO MOĆNO POJAČANJE IZ ŠTUTGARTA! Premijerligaš završio veliki posao - stigao je sjajni Nemac, ali danas neće moći da debituje!
profimedia-0952282932gordon1.jpg
Fudbal"NEKAD POMISLIM DA DAM OTKAZ, A NEKAD..." Ruben Amorim otvorio dušu: Trener Mančester junajteda imao emotivno izlaganje!
FudbalTREĆE NAJSKUPLJE POJAČANJE U ISTORIJI KLUBA! Gotovo je - Fernandeš je novi igrač Vest Hema!
Mateus Fernandes
FudbalAMORIM SREĆAN ŠTO JUNAJTED NE IGRA EVROPU: Portugalac šokirao izjavom i ponudiom zanimljivo objašnjenje
profimedia0857751337.jpg

Navijači Srbije i Estonije zajedno protiv Letonaca Izvor: MONDO