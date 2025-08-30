bilo je zanimljivo

Fudbaleri Lajpciga pobedili su Hajdenhajm (2:0), u drugom kolu Bundeslige. "Bikovi" su tako preboleli težak poraz iz uvodnog kola u Minhenu od prvaka Bajerna (6:0).

Kosta Nedeljković je ovoga puta šansu dobio sa klupe u nadoknadi, dok je Andrija Maksimović presedeo meč na klupi. Strelci za domaće bili su Baumgartner u 48, odnosno Romulo Kardozo u 78. minutu.

Ajntraht je bio siguran na gostovanju Hofenhajmu (3:1), uz sjajnu partiju Doana.

Japanac je pogađao u 17. i 27. minutu, dok je u 51. bio asistent za Uzuna. Jedini gol za Hofenhajm postigao je Promel u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Verder i Leverkuzen remizirali su u Bremenu – 3:3.

Strelci za "farmaceute" bili su Šik u petom i 64. iz penala, odnosno Tilman u 35. minutu. Za domaće su pogađali Šmid u 44. iz penala, Šmit u 76. minutu. te Kulibali u četvrtom minutu nadoknade.

Verder je od 63. minuta igrao sa desetoricom posle drugog žutog kartona za Štarka, ali mu to nije smetalo da u poslednjih pola sata nadoknadi dva gola zaostatka.

Štutgart je minimalnim rezultatom bio bolji od Menhengladbaha – 1:0.

Andres je bio junak "švaba", golom u 79. minutu, dok je srpski fudbaler Lazar Jovanović sa klupe ušao u 64. minutu.

Bundesliga 2. kolo:

Subota:

Verder – Leverkuzen 3:3 (1:2)

Šmid 44p, Šmit 76, Kulibali 90+4 – Šik 5, 64p, Tilman 35

Hofenhajm – Ajntraht 1:3 (0:2)

Promel 90+1 – Doan 17, 27, 51

Lajpcig – Hajdenhajm 2:0 (0:0)

Baumgartner 48, Romulo Kardozo 78

Štutgart – Menhengladbah 1:0 (0:0)

Andres 79

18.30 Augzburg – Bajern

Nedelja:

15.30 Volfsburg – Majnc

17.30 Dortmund – Union Berlin

19.30 Keln – Frajburg

Petak:

HSV – Sankt Pauli 0:2 (0:1)

Džvigala 19, Huntunđi 59

