BUNDESLIGA: Nedeljković konačno dobio šansu, Maksimović i dalje bez minuta u pobedi Lajpciga!
Fudbaleri Lajpciga pobedili su Hajdenhajm (2:0), u drugom kolu Bundeslige. "Bikovi" su tako preboleli težak poraz iz uvodnog kola u Minhenu od prvaka Bajerna (6:0).
Kosta Nedeljković je ovoga puta šansu dobio sa klupe u nadoknadi, dok je Andrija Maksimović presedeo meč na klupi. Strelci za domaće bili su Baumgartner u 48, odnosno Romulo Kardozo u 78. minutu.
Ajntraht je bio siguran na gostovanju Hofenhajmu (3:1), uz sjajnu partiju Doana.
Japanac je pogađao u 17. i 27. minutu, dok je u 51. bio asistent za Uzuna. Jedini gol za Hofenhajm postigao je Promel u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena.
Verder i Leverkuzen remizirali su u Bremenu – 3:3.
Strelci za "farmaceute" bili su Šik u petom i 64. iz penala, odnosno Tilman u 35. minutu. Za domaće su pogađali Šmid u 44. iz penala, Šmit u 76. minutu. te Kulibali u četvrtom minutu nadoknade.
Verder je od 63. minuta igrao sa desetoricom posle drugog žutog kartona za Štarka, ali mu to nije smetalo da u poslednjih pola sata nadoknadi dva gola zaostatka.
Štutgart je minimalnim rezultatom bio bolji od Menhengladbaha – 1:0.
Andres je bio junak "švaba", golom u 79. minutu, dok je srpski fudbaler Lazar Jovanović sa klupe ušao u 64. minutu.
Bundesliga 2. kolo:
Subota:
Verder – Leverkuzen 3:3 (1:2)
Šmid 44p, Šmit 76, Kulibali 90+4 – Šik 5, 64p, Tilman 35
Hofenhajm – Ajntraht 1:3 (0:2)
Promel 90+1 – Doan 17, 27, 51
Lajpcig – Hajdenhajm 2:0 (0:0)
Baumgartner 48, Romulo Kardozo 78
Štutgart – Menhengladbah 1:0 (0:0)
Andres 79
18.30 Augzburg – Bajern
Nedelja:
15.30 Volfsburg – Majnc
17.30 Dortmund – Union Berlin
19.30 Keln – Frajburg
Petak:
HSV – Sankt Pauli 0:2 (0:1)
Džvigala 19, Huntunđi 59
