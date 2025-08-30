OVO JE ZVEZDIN RASPORED U LIGI EVROPE: Prvi na Marakanu stiže slavni klub
Fudbaleri Crvene zvezde saznali su raspored odigravanja utakmica u Ligi Evrope.
Odmah na startu Crvena zvezda će dočekati slavni Seltik.
Potom slede dva gostovanja u Portugaliji, pa dolazi francuski Lil.
1. kolo (24. septembar): Crvena zvezda – Seltik, 21.00
2. kolo (2. oktobar): Porto – Crvena zvezda, 21.00
3. kolo (23. oktobar): Braga – Crvena zvezda, 18.45
4. kolo (6. novembar): Crvena zvezda – Lil, 18.45
5. kolo (27. novembar): Crvena zvezda – FSCB, 21.00
6. kolo (11. decembar): Šturm – Crvena zvezda, 18.45
7. kolo (22. januar): Malme – Crvena zvezda, 18.45
8. kolo (29. januar): Crvena zvezda - Selta, 21.00
Baraž: 30. januar
Osmina finala: 12. mart
Četvrtfinale: 9. april
Polufinale: 30. april
Finale: 20. maj, stadion Bešiktaša, Istanbul.
Podsećanja radi izabranici Vladana Milojevića će odigrati osam mečeva, od toga četiri na Marakani i isto toliko na gostujućem terenu, sa osam različitih protivnika.