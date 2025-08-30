Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde saznali su raspored odigravanja utakmica u Ligi Evrope.

Odmah na startu Crvena zvezda će dočekati slavni Seltik.

Pafos - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Potom slede dva gostovanja u Portugaliji, pa dolazi francuski Lil.

1. kolo (24. septembar): Crvena zvezda – Seltik, 21.00

2. kolo (2. oktobar): Porto – Crvena zvezda, 21.00

3. kolo (23. oktobar): Braga – Crvena zvezda, 18.45

4. kolo (6. novembar): Crvena zvezda – Lil, 18.45

5. kolo (27. novembar): Crvena zvezda – FSCB, 21.00

6. kolo (11. decembar): Šturm – Crvena zvezda, 18.45

7. kolo (22. januar): Malme – Crvena zvezda, 18.45

8. kolo (29. januar): Crvena zvezda - Selta, 21.00

Baraž: 30. januar

Osmina finala: 12. mart

Četvrtfinale: 9. april

Polufinale: 30. april

Finale: 20. maj, stadion Bešiktaša, Istanbul.

Podsećanja radi izabranici Vladana Milojevića će odigrati osam mečeva, od toga četiri na Marakani i isto toliko na gostujućem terenu, sa osam različitih protivnika.

