Fudbaleri Partizana poveli su golom Andreaj Kostića u 71. minutu protiv Radnika u sedmom kolu Superlige Srbije.

Bio je najviši u skoku crnogorski napadač i glavom je zatresao mrežu. A šta reći za proslavu...

Atmosfera na utakmici Partizan - Oleksandrija Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com, Screenshot

Kada je sve u znaku pokojnog Dragana Mancea, tako je i Kostić proslavio pogodak.

Podsetimo, Partizan je na ovom meču nastupio u retro dresovima.

Pogledajte tu situaciju:

Srđan Blagojević

