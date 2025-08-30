Partizan poveo protiv Radnika iz Surdulice!
kapa dole
ANDREJ KOSTIĆ PROSLAVIO GOL U STILU DRAGANA MANCEA: Večno je kupio srca "grobara" ovim gestom! (VIDEO)
Fudbaleri Partizana poveli su golom Andreaj Kostića u 71. minutu protiv Radnika u sedmom kolu Superlige Srbije.
Bio je najviši u skoku crnogorski napadač i glavom je zatresao mrežu. A šta reći za proslavu...
Atmosfera na utakmici Partizan - Oleksandrija Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com, Screenshot
Kada je sve u znaku pokojnog Dragana Mancea, tako je i Kostić proslavio pogodak.
Podsetimo, Partizan je na ovom meču nastupio u retro dresovima.
Pogledajte tu situaciju:
