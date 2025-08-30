Slušaj vest

Fudbaleri Partizana savladali su Radnik iz Surdulice, na svom stadionu, za novu pobedu u Superligi Srbije - 2:0.

Dominirali su od početka do kraja utakmice sdmog kola, ali su tek rezervisti Andrej Kostić i Bibars Natho rešili stvar. Posle meča oglasio se trener crno-belih Srđan Blagojević:

- Zadovoljan sam. I kako smo prvo poluvreme igrali, gde smo se opustili i bili pod pritiskom da držimo kontrolu. Nismo iskoristili dobre situacije i nismo dali golove i tada se uđe u nervozu. Andrej Kostić nam je prekratio muke i doneo olakšanje, kao i gol Natha. Lep omaž igračima i Draganu Manceu. Drago mi je što se ovako završila utakmica - rekao je Blagojević za "TV Arena sport".

Naravno, njegov kolega Marko Jakšić nije imao razloga za komplimente svojoj ekipi, posle četvrtog poraza u pet mečeva.

- Iskreno, morali smo malo da umrtvimo mladost i probamo iz tranzicija da da dođemo do onoga što radimo dobro prethodne sezone. Pojedinci su podbacili na fizičkom. Dozvolili smo da ekipa Partizana ima više šansi i šuteva, a mi nismo iskoristili svoje šanse niti davali golove. Moramo da radimo na realizaciji - zaključio je Blagojević.

