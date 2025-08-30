Slušaj vest

Fudbaleri Mladosti i Vojvodine odigrali su 0:0 u Lučanima, u meču sedmog kola Superlige Srbije. Bio je ovo povratak na klupu Mladosti za Nenada Lalatovića, koji je uspeo da "otkine" bod favorizovanom klubu iz Novog Sada, koji je takođe trenirao u prošlosti.

Malo je nedostajalo da Lalatović upiše trijumf protiv svog bivšeg kluba i tako se na simboličan način "osveti" Voši i njihovom treneru Miroslavu Tanjgi.

Nenad Lalatović Foto: Starsport

Upravo detalj sa rukovanjem između dvojice stratega obeležio je kraj meča, a Lalatović je otvoreno izrazio nezadovoljstvo što mu Tanjga nije pružio ruku, podsećajući da ga je upravo on prošle sezone kao sportski direktor doveo u Vojvodinu.

- Ja nisam sa Tanjgom u svađi, da mi ne pruži ruku ni pred utakmicu, ni sada da pruži ruku, da čestita. Nisam znao da smo u svađi, tek sad shvatam još više neke stvari, ali ko drugome jamu kopa, sam u nju upada. Neka zna! - rekao je Lalatović odmah posle meča.

