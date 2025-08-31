Slušaj vest

Fudbalski klub Fulam dogovorio je saradnju sa brazilskim igračem Kevinom, koji će u londonski klub preći za rekordnih 40 miliona evra, preneli su danas engleski mediji.

Ovaj 22-godišnji vezni igrač u Fulam dolazi iz ukrajinskog Šahtjora, za koji je igrao od 2024. godine.

Prethodni transfer rekord Fulam je postavio prošle godine, kada su ofanzivnog veznog igrača Arsenala Emila Smita Roua platili oko 31 milion evra.

Fulam se posle tri odigrane utakmice nalazi na 16. mestu Premijer lige sa dva boda, a naredni meč igra 13. septembra na svom terenu protiv Lidsa.