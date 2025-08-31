Slušaj vest

Legendarni "Old firm derbi", 340. u prvenstvu u Škotske između Glazgov Rendžersa i Seltika završen je bez golova.

Džon Sutar je jedini uspeo da zatrese mrežu na meču, ali je njegov gol poništen zbog ofsajda.

Njegov štoperski par je na ovom meču bio Naser Điga, pozajmljeni igrač Vulverhemptona i bivši fudbaler Zvezde, koji je crveno-belima pokazao kako da izađu na kraj, barem na defanzivnom kraju, sa timom iz Škotske.

Uprkos činjenici da su obe ekipe izgubile po dva boda, remijem može da bude zadovoljniji Seltik, koji je ostao lider šampionata sa 10 bodova, čak šest više od Rendžersa koji je očajno otvorio novu sezonu, sa četiri remija u prva četiri kola.

Rendžers u ukupnom skoru ima 129 pobeda, Seltik 118, a 93 utakmice su okončane remijima.

Seltik će u prvom kolu Lige Evrope, 25. septembra, gostovati Crvenoj zvezdi.