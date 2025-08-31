Slušaj vest

Fudbaleri Novog Pazara ugostili su Crvenu zvezdu u meču sedmog kola Superlige Srbije.

Zvezda je ekspresno povela na neugodnom gostovanju u Pazaru golom Nemanje Radonjića, a na 2:0 je povisio Marko Arnautović u 18. minutu.

Prethodno je mladi Kostov oteo loptu na sredini terena, povukao napad i kasnije dodao do Arnautovića, koji je rutinski pocepao mrežu Novog Pazara.

