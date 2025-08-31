Najveće pojačanje Crvene zvezde ovog leta Marko Arnautović upisao je svoj prvenac u dresu srpskog šampiona.
DUGO SE ČEKAO! Prvenac Marka Arnautovića u dresu Crvene zvezde - evo kako je pocepao mrežu! (VIDEO)
Fudbaleri Novog Pazara ugostili su Crvenu zvezdu u meču sedmog kola Superlige Srbije.
Zvezda je ekspresno povela na neugodnom gostovanju u Pazaru golom Nemanje Radonjića, a na 2:0 je povisio Marko Arnautović u 18. minutu.
Siniša Mihajlović Delije Marko Arnautović
Prethodno je mladi Kostov oteo loptu na sredini terena, povukao napad i kasnije dodao do Arnautovića, koji je rutinski pocepao mrežu Novog Pazara.
