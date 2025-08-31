Slušaj vest

Veliko iznenađenje videli smo u poslednjoj utakmici drugog kola Serije A, pošto je Udineze pobedilo Inter sa 2:1 na Đuzepe Meaci u Milanu.

Malo ko je očekivao ovakav ishod kada je Denzel Damfris u 17. minutu zatresao mrežu za vođstvo Intera.

Ipak, Udineze je do kraja poluvremena došao do dva gola. najpre je Kinan Dejvis sa penala zatresao mrežu u 29. minutu, a zatim je i Artur Ata pogodio u 40. minutu za potpuni preokret.

Inter je u 56. minutu zatresao mrežu, ali je gol poništen zbog ofsajda. Ovim je Kristijan Kivu osetio gorčinu prvog poraza u Seriji A od kako je seo na klupu Intera, a sa njim i Aleksandar Kolarov, koji je njegov pomoćnik.

U istom terminu je Lacio na Olimpiku demolirao Veronu sa 4:0 uz golove Genduzija, Zakanjija, Kasteljanosa i Dije. Prvu poziciju trenutno na tabeli dele Napoli, Juventus, Kremoneze i Roma, koji imaju maksimalan učinak.

