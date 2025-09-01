- Ni ranije se ništa specijalno nije dešavalo, ne želim da stavljam u isti koš njega i brata. Sa Vanjom sam pričao dva puta, sredinom avgusta i pred širi spisak, a razgovarao sam i 25. pred konačan spisak. Zamolio me da ovog puta preskoči okupljanje, a razlog znate, to je promenio sredinu, promenio je klub. Potrebno je vreme da se adaptira i da se nametne svom sadašnjem treneru u klubu. Zamolio me da razumem to, sigurno će se odazvati samo da reši svoj status i da će početi vrlo brzo da brani i bude startna jedinica u Napoliju. Što se Vanje tiče, to je to. Ja sam razumeo sam i izašao sam u susret. Razgovor je bio odličan, njemu je drago da je ponovo na spisku.