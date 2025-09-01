DNO DNA! UJEDANJE PROTIVNIKA NIJE NIŠTA ZA OVO, SADA JE OTIŠAO KORAK DALJE! Suarez odvratnim gestom zgrozio planetu - pljunuo je čoveka pred svima! VIDEO
Luis Suarez, čuveni urugvajski napadač, ponovo je pokazao svoju ružnu stranu na terenu.
Tokom finala Liga Kupa između Intera iz Majamija i Sijetla, proslavljeni golgeter izgubio je živce i u žaru rasprave pljunuo člana stručnog štaba Sijetla, Džina Ramireza.
Da, dobro ste pročitali... Suarez je još jednim svojim odvratnim gestom zgrozio planetu.
Frustracija je kulminirala nakon ubedljivog poraza Intera, koji je na terenu potpuno nadigran i poražen rezultatom 3:0. I pored velikih zvezda u svojim redovima, Lionela Mesija, Đordija Albe i Serhija Busketsa, tim iz Majamija delovao je nemoćno protiv raspoloženih domaćina.
Odvratan potez Suareza pogledajte u priloženom video snimku:
Inače, pogotke za Sijetl postigli su Osaze de Rosario, Aleks Roldan i Pol Rotrok.