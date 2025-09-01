Slušaj vest

Luis Suarez, čuveni urugvajski napadač, ponovo je pokazao svoju ružnu stranu na terenu.

Tokom finala Liga Kupa između Intera iz Majamija i Sijetla, proslavljeni golgeter izgubio je živce i u žaru rasprave pljunuo člana stručnog štaba Sijetla, Džina Ramireza.

Luis Suarez Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, David Klein / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Da, dobro ste pročitali... Suarez je još jednim svojim odvratnim gestom zgrozio planetu.

Frustracija je kulminirala nakon ubedljivog poraza Intera, koji je na terenu potpuno nadigran i poražen rezultatom 3:0. I pored velikih zvezda u svojim redovima, Lionela Mesija, Đordija Albe i Serhija Busketsa, tim iz Majamija delovao je nemoćno protiv raspoloženih domaćina.

Odvratan potez Suareza pogledajte u priloženom video snimku:

Inače, pogotke za Sijetl postigli su Osaze de Rosario, Aleks Roldan i Pol Rotrok.

