Dosadašnji golman Fudbalskog kluba Mančester siti Ederson prešao je u Fenerbahče, saopštio je danas turski klub.

Fenerbahče je u svom saopštenju naveo da je 32-godišnji brazilski golman doputovao u Istanbul kako bi potpisao sve preostale zvanične dokumente.

Ederson je u Mančester siti došao 2017. godine i od tad je odigrao ukupno 372 utakmice za engleski klub.

Sa Mančester sitijem je osvojio ukupno 18 trofeja, uključujući šest u Premijer ligi i titulu u Ligi šampiona u sezoni 2022/23.

U tri sezone je bio golman sa najviše utakmica bez primljenog pogotka u Premijer ligi, dok je dva puta bio izabran u idealan tim engleskog prvenstva. U sezoni 2020/21 je bio član i najbolje postave Lige šampione.

Dok je nastupao za Mančester siti je debitovao i za reprezentaciju Brazila, za koju je odigrao ukupno 29 utakmica.

"Želimo ti sve najbolje Edi", piše u objavi Mančester sitija na društvenoj mreži X.

Mančester siti na poziciji golmana sad ima Džejmsa Traforda, Štefana Ortegu i Markusa Betinelija, a očekuje se i da će golman Pari Sen Žermena Đanluiđi Donaruma uskoro preći u taj klub.

Kurir sport/Beta

