Slušaj vest

Sedmi gost emisije RFK Grafičara, Na kafi sa Grafosom, bio je Dragan Dević, legendarni fudbaler kluba sa Senjaka.

Grafičar je klub velike tradicije i ime za koje se vežu romantične priče iz raznih perioda fudbalske igre. Dragan je igrao za Grafičar u vreme kada je fudbal izgledao drugačije nego sada, a kroz razgovor otkrio je kako je sve izgledalo nekada i podelio je niz nestvarnih anegdota i uspomena.

Pogledajte celu emisiju:

Ne propustiteFudbalOD ZVEZDE, PREKO RUSIJE I TURSKE, DO BALKANA I GRAFIČARA! Darko Lazić govorio o svojoj karijeri: "Pobedili smo Spartak u Moskvi, pa dobili 7 dana slobodno!"
Darko Lazić
FudbalGENERALNI SEKRETAR GRAFIČARA OTVORENO O SVIM TEMAMA: Stefan Tanasković bio je novi gost emisije "Na kafi sa Grafosom"
Stefan Tanasković.jpg
FudbalKAPITEN GRAFIČARA OTVORENO O SVEMU: Upoznajte Filipa Vasiljevića iz totalno drugačijeg ugla! (VIDEO)
Filip Vasiljević Grafičar
FudbalOD ZVEZDE, PREKO RUSIJE, DO POVRATKA NA MARAKANU I GRAFIČARA! Dušan Anđelković Džin ispričao je svoju priču punu sjajnih anegdota (VIDEO)
ZVEZDA-FLORIANA_106.JPG

 BONUS VIDEO:

Pafos , Crvena zvezda,slavlje,haos Izvor: Kurir