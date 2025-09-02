Dragan Dević otvorio je dušu i govorio o svojoj karijeri u Grafičaru
NA KAFI SA GRAFOSOM
KAKO JE GRAFIČAR IZGLEDAO NEKADA?! Tradicija duga preko 100 godina u jednoj priči: Legendarni Dragan Dević podelio je niz anegdota sa Senjaka!
Slušaj vest
Sedmi gost emisije RFK Grafičara, Na kafi sa Grafosom, bio je Dragan Dević, legendarni fudbaler kluba sa Senjaka.
Grafičar je klub velike tradicije i ime za koje se vežu romantične priče iz raznih perioda fudbalske igre. Dragan je igrao za Grafičar u vreme kada je fudbal izgledao drugačije nego sada, a kroz razgovor otkrio je kako je sve izgledalo nekada i podelio je niz nestvarnih anegdota i uspomena.
Pogledajte celu emisiju:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši