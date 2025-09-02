Slušaj vest

U klupskim prostorijama stadiona “Rajko Mitić” četvorogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom je potpisao Tomas Handel, koji je zadužio broj 20.

- Veoma sam srećan i zahvalan na sjajnom dočeku, to još jednom potvrđuje koliko je Crvena zvezda veliki klub. Iza mene je nekoliko komplikovanih dana, malo je bilo stresno, dosta putovanja, ali sam sada veoma srećan što sam ovde. Zahvalan sam na prilici i spreman sam da pomognem, jedva čekam da sve počne - istakao je Handel.

Naglasio je Handel da poznaje Bruna Duartea.

- Još uvek nisam razgovarao sa Brunom, on je moj dobar prijatelj, ali nisam još uvek imao priliku da se čujem sa njim. Znam da je Zvezda istorijski, veliki klub i mislim da se to uklapa u moju ličnost, jer sam takođe veoma takmičarski nastrojena osoba, koja voli da pobeđuje.

Raduje se Tomas Handel evropskim utakmicama.

- Jedan od razloga zašto sam ovde je prilika da igram i u evropskim takmičenjima. Znam da Crvena zvezda ima već dobro poznatu istoriju na međunarodnoj sceni. Jedan od mojih ciljeva u karijeri je uvek bio da igram u ovim takmičenjima, ovde ću to ostvariti i želim da pomognem klubu da ima izvanrednu sezonu u Evropi.

Govorio je novi fudbaler Zvezde i o navijačima kluba sa Marakane:

- Naravno, navijači su veoma značajni za Crvenu zvezdu, svi pričaju o njihovoj podršci i koliko vole klub. Radujem se što ću videti pun stadion i njih kako nas bodre i navijaju za nas. Siguran sam da ću uživati - rekao je Tomas Handel.

Tomas Handel je rođen 27. novembra 2000. godine u Gimaraešu, Portugal. Karijeru je započeo u mlađim kategorijama Moreirensea, a već 2010. godine je postao član Vitorije iz Gimaraeša. Handel je prošao mlađe kategorije, a zatim stigao i do prvog tima Vitorije, čiji je član bio sve do prelaska u Crvenu zvezdu. Nastupa u veznom redu, a krase ga igra u oba pravca i odlična leva noga.

