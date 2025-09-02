Slušaj vest

Najbolji strelac u istoriji naše reprezentacije Aleksandar Mitrović nalazi se već duže vremena raskrsnici svoje karijere.

Al Hilal ga od dolaska Simonea Inzagija na klupi više ne želi u svojim redovima, pa se iz dana u dan pojavljuju nove informacije vezane za sudbinu Mitrogola.

Prema saznanjima lista "Šark el-Avsat", jedan od najvećih fudbalskih projekata saudijskog fudbala, Neom, planira da od al Hilala "preotme" Mitrovića.

Izvori navode da Al Hilal nema ništa protiv transfera, ali očekuje zvaničnu ponudu u danima koji slede. Konačna odluka, međutim, neće biti samo na klubovima – Mitrović i njegov agent imaju ključnu reč, a dodatnu težinu celoj priči daju i paralelni pregovori koje vode katarski velikani Al Rajan i Al Sad, zbog čega je naredni potez srpskog napadača obavijen velikom neizvesnošću.

Mitrović je u Al Hilal stigao u avgustu 2023. iz Fulama i od tada ostavio dubok trag – u 79 mečeva postigao je 68 golova i upisao 15 asistencija.

