Slušaj vest

Najbolji strelac u istoriji naše reprezentacije Aleksandar Mitrović nalazi se već duže vremena raskrsnici svoje karijere.

Al Hilal ga od dolaska Simonea Inzagija na klupi više ne želi u svojim redovima, pa se iz dana u dan pojavljuju nove informacije vezane za sudbinu Mitrogola.

Aleksandar Mitrović Foto: NAUSHAD / imago sportfotodienst / Profimedia, Fayez Nureldine / AFP / Profimedia, SAMUELLO / imago sportfotodienst / Profimedia

Prema saznanjima lista "Šark el-Avsat", jedan od najvećih fudbalskih projekata saudijskog fudbala, Neom, planira da od al Hilala "preotme" Mitrovića.

Izvori navode da Al Hilal nema ništa protiv transfera, ali očekuje zvaničnu ponudu u danima koji slede. Konačna odluka, međutim, neće biti samo na klubovima – Mitrović i njegov agent imaju ključnu reč, a dodatnu težinu celoj priči daju i paralelni pregovori koje vode katarski velikani Al Rajan i Al Sad, zbog čega je naredni potez srpskog napadača obavijen velikom neizvesnošću.

Mitrović je u Al Hilal stigao u avgustu 2023. iz Fulama i od tada ostavio dubok trag – u 79 mečeva postigao je 68 golova i upisao 15 asistencija.

Ne propustiteFudbalLEVONOGI MAĐIONIČAR POTPISAO ZA CRVENU ZVEZDU: Srpski šampion doveo jedno od najvećih pojačanja!
Tomas Handel
FudbalPREMINUO ČUVENI FUDBALER: Partizan i Crvena zvezda su ga dobro zapamtili!
maksimir1.jpg
KošarkaACO PETROVIČ POTKAČIO ZVEZDU ZBOG JAGA: Još uvek nisam svestan koliko su jaki...
1226914.jpg
FudbalGRCI POLUDELI ZBOG KADRA SOFIJE MILOŠEVIĆ! Kamera je uhvatila dok je Luka igrao, a onda je završila na poznatoj stranici
Sofija Milošević

BONUS VIDEO:

Aleksandar Mitrović, Dragan Stojković Piksi, Fudbaleri Srbije Izvor: Kurir