NOVA ZVEZDA LIVERPULA SE ZAHVALIO NJUKASLU: Zajedno smo pisali istoriju i vratili klub tamo gde pripada. Bila mi je čast da budem deo ovog puta...
Švedski fudbaler Aleksander Isak poručio je da mu je bila čast da igra za Njukasl, zahvalivši se navijačima kluba u oproštajnoj poruci povodom transfera u Liverpul, preneo je Bi Bi Si (BBC).Isak je na poslednji dan prelaznog roka u ponedeljak potpisao za klub sa Enfilda za rekordnu sumu u Britaniji od 125 miliona funti, čime je okončana višemesečna transfer saga.
Napadač je prošle sezone bio strelac u pobedi Njukasla nad Liverpulom (2:1) u finalu Liga kupa, kada je klub stigao do prvog domaćeg trofeja posle 70 godina. Ipak, tokom leta izrazio je želju da napusti Njukasl i ove sezone nije nastupao za ekipu sa Sent Džejms Parka.
Njukasl je transfer potvrdio kratkim saopštenjem na svom sajtu, dok je 25-godišnji Isak na Instagramu napisao: "Želim da izrazim zahvalnost svojim saigračima, stručnom štabu i, iznad svega, gradu Njukaslu i neverovatnim navijačima za tri nezaboravne godine koje smo proveli zajedno. Zajedno smo pisali istoriju i vratili klub tamo gde pripada. Bila mi je čast da budem deo ovog puta, od plasmana u Ligu šampiona do osvajanja prvog trofeja posle više od 70 godina. Večno zahvalan. Hvala ti, Njukasle."