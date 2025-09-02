Slušaj vest

Švedski fudbaler Aleksander Isak poručio je da mu je bila čast da igra za Njukasl, zahvalivši se navijačima kluba u oproštajnoj poruci povodom transfera u Liverpul, preneo je Bi Bi Si (BBC).Isak je na poslednji dan prelaznog roka u ponedeljak potpisao za klub sa Enfilda za rekordnu sumu u Britaniji od 125 miliona funti, čime je okončana višemesečna transfer saga.

Napadač je prošle sezone bio strelac u pobedi Njukasla nad Liverpulom (2:1) u finalu Liga kupa, kada je klub stigao do prvog domaćeg trofeja posle 70 godina. Ipak, tokom leta izrazio je želju da napusti Njukasl i ove sezone nije nastupao za ekipu sa Sent Džejms Parka.

Njukasl je transfer potvrdio kratkim saopštenjem na svom sajtu, dok je 25-godišnji Isak na Instagramu napisao: "Želim da izrazim zahvalnost svojim saigračima, stručnom štabu i, iznad svega, gradu Njukaslu i neverovatnim navijačima za tri nezaboravne godine koje smo proveli zajedno. Zajedno smo pisali istoriju i vratili klub tamo gde pripada. Bila mi je čast da budem deo ovog puta, od plasmana u Ligu šampiona do osvajanja prvog trofeja posle više od 70 godina. Večno zahvalan. Hvala ti, Njukasle."