Slušaj vest

Fudbaleri Srbije dočekuju Englesku 9. septembra u utakmici kvalifikacija za Mundijal 2026 godine.

Reprezentaciju Engleske muče povrede, a selektor Tomas Tuhel morao je da reaguje nakon što je Adama Vorton, vezista Kristal Palasa, doživeo povredu prepone i otkazao dolazak na reprezentativno okupljanje

Tuhel je naknadno pozvao u reprezentaciju Rubena Loftus-Čika i Džarela Kuansu za mečeve kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Andore i Srbije.

Zanimljivo je da je  Loftus Čik.upravo pod Tuhelom odigrao  čak 46 mečeva u Čelsiju, od čega veliki deo kao starter, što dovoljno govori o uzajamnom poverenju.

Za Loftusa Čika ovo je povratak u nacionalni tim posle skoro sedam godina. Poslednji put je nosio dres Gordog Albiona još u novembru 2018. pod vođstvom Gereta Sautgejta, a bio je i deo generacije koja je igrala polufinale Svetskog prvenstva u Rusiji.

Sa druge strane Kuansa je debitant.

Dragan Stojković Piksi - konferencija za medije pred mečeve sa Letonijom i Engleskom Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

 Tada je upisao četiri nastupa, a sada se vraća na veliku scenu.

Ovo je spisak reprezentacije Engleske za mečeve sa Andorom i Srbijom:

Golmani: Džordan Pikford, Din Henderson, Džejms Traford

Defanzivci: Den Burn, Mark Gei, Ris Džejms, Ezri Konsa, Majls Luis-Skeli, Toni Livramento, Đed Spens, Džon Stouns

Vezni igrači: Eliot Anderson, Morgan Gibs-Vajt, Džordan Henderson, Morgan Rodžers, Deklan Rajs.

Napadači: Hari Kejn, Ebereči Eze, Džarod Bouven, Antoni Gordon, Noni Madueke, Markus Rašford, Oli Votkins.

Selektor Engleza neće moći da računa u narednim mečevima ni na Džuda Belingema, Bukaja Saku i Trenta Aleksandra-Arnolda.

Ne propustiteFudbalDETALJNO O LETONIJI, A O ENGLESKOJ NI REČ! Konferencija selektora Srbije - Piksi otkrio zašto Vanja ne igra, hvalio crno-bele, a za košarkaše ima moćnu poruku!
Dragan Stojkovic Piksi KZN_ 0021.JPG
FudbalPIKSI OBJAVIO SPISAK! Oni napadaju Englesku! Povratak Milinković-Savića, ima nekoliko iznenađenja!
Dragan Stojković Piksi
FudbalORLOVI PROTIV ALBANIJE I ENGESKE IGRAJU U BEOGRADU! FSS doneo odluku - na Marakani će se voditi "najvažnije bitke" za Mundijal!
albanija-srbija-22187.JPG
FudbalEVO KADA SRBIJA IGRA U TIRANI! FIFA objavila raspored utakmica u kvalifikacijama, ovo zanima celu naciju!
WhatsApp Image 2024-11-18 at 10.58.27 PM (2).jpeg

Novi dresovi fudbalske reprezentacije Srbije Izvor: Kurir