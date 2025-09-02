Slušaj vest

Reprezentaciju Engleske muče povrede, a selektor Tomas Tuhel morao je da reaguje nakon što je Adama Vorton, vezista Kristal Palasa, doživeo povredu prepone i otkazao dolazak na reprezentativno okupljanje

Tuhel je naknadno pozvao u reprezentaciju Rubena Loftus-Čika i Džarela Kuansu za mečeve kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Andore i Srbije.

Zanimljivo je da je Loftus Čik.upravo pod Tuhelom odigrao čak 46 mečeva u Čelsiju, od čega veliki deo kao starter, što dovoljno govori o uzajamnom poverenju.

Za Loftusa Čika ovo je povratak u nacionalni tim posle skoro sedam godina. Poslednji put je nosio dres Gordog Albiona još u novembru 2018. pod vođstvom Gereta Sautgejta, a bio je i deo generacije koja je igrala polufinale Svetskog prvenstva u Rusiji.

Sa druge strane Kuansa je debitant.

1/9 Vidi galeriju Dragan Stojković Piksi - konferencija za medije pred mečeve sa Letonijom i Engleskom Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Tada je upisao četiri nastupa, a sada se vraća na veliku scenu.

Ovo je spisak reprezentacije Engleske za mečeve sa Andorom i Srbijom:

Golmani: Džordan Pikford, Din Henderson, Džejms Traford

Defanzivci: Den Burn, Mark Gei, Ris Džejms, Ezri Konsa, Majls Luis-Skeli, Toni Livramento, Đed Spens, Džon Stouns

Vezni igrači: Eliot Anderson, Morgan Gibs-Vajt, Džordan Henderson, Morgan Rodžers, Deklan Rajs.

Napadači: Hari Kejn, Ebereči Eze, Džarod Bouven, Antoni Gordon, Noni Madueke, Markus Rašford, Oli Votkins.

Selektor Engleza neće moći da računa u narednim mečevima ni na Džuda Belingema, Bukaja Saku i Trenta Aleksandra-Arnolda.