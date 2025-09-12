Slušaj vest

Dobar skauting preduslov je da ozbiljan tim, sa profesionalnim menadžmentom napravi odličan rezultat u sezoni.

E, upravo to su radili u kragujevačkom Radničkom 1923 prethodnih sezona.

Slavko Perović

"Večiti" rasadnik talenata

Bivši sportski direktor Radničkog 1923 Slavko Perović pomno je pratio dešavanja u fudbalskim klubovima Partizan i Crvenoj zvezdi. Znao je kakvim blagom u mlađim kategorijama rapsolažu beogradski "večiti rivali". Imao je njuh za mlade fudbalere, jer je bio svestan da mnogi od njih neće dobiti priliku da se afirmišu u klubu u kojem su stasali.

Zahvaljujući odličnom skautingu Radnički 1923 u prethodne dve godine prihodovao je oko 5.000.000 evra i to samo zahvaljujući dvojici igrača. A, navedena suma može da bude i veća, jer Kragujevčani u svojim redovima imaju još nekoliko fudbalskih bisera.

Englezi znaju šta plaćaju

Da podsetimo, u leto 2023. bez obeštećenja na stadion "Čika Dača" stigao je iz Partizana Milan Aleksić. Tadašnje rukovodstvo crno-belih i trener Igor Duljaj posle priprema zahvalili su se mladom veznom fudbaleru i dali mu čiste papire. Odmah su to iskoristili Kragujevčani, a Milan Aleksić je eksplodirao u dresu Radničkog 1923.

Za svega godinu dana Milan Aleksić je stigao do šireg spisak A reprezentacije Srbije, a onda je u leto 2024. potpisao za engleski Sanderlend, koji je Radničkom 1923 platio 3.500.000 evra.

Bogdan Mirčetić i Ognjen Ugrešić

Ozbiljan posao sa Poljacima

Prošlog leta, menadžment kragujevačkog kluba na sličan način iz Partizana je angažovao Bogdana Mirčetića. I on je imao zapaženu ulogu u timu sa stadiona "Čika Dača", pa je pre nekoliko dana prodat u Poljsku, gde ga je Rakov platio 1.500.000 evra, plus 30 odsto oda naredne prodaje, plus 300.000 kroz određene bonuse. Ovde su se crno-beli, koliko-toliko zaštitli, pa im je od transfera pripalo 450.000 evra.

Radnički 1923 je potom realizovao transfer još jednog fudbalskog talenta. Radi se o nekadašnjem talentovanom krilu Crvene zvezde Matiji Gluščeviću. Onje potpisao ugovor sa klubom iz Saudijske Arabije Al Itifakom, a Kragujevčanima će na račun obeštećenja pripasti 400.000 evra.

Matija Gluščević i Nihad Mujakić

Još bisera u Kragujevcu

Pored njega, u budućnosti ozbiljan prihod Kragujevčanim mogli bi da donesu golman Luka Lijeskić (20), defanzivni vezni Nikola Bukumira (19) i desni bek Bojan Adžić (21).

Nažalost, prodaja najboljih fudbalera prati i rezultatsku stagnaciju Radničkog 1923. Posle sedam odigranih kola srpske Superlige, Kragujevčani zauzimaju 12. mesto na tabeli, sa svega šest bodova, uz jednu utakmicu manje. To znači da su u zoni ispadanja, jer elitni rang zbog smanjenja Superlige na kraju ove sezone napušta šest ekipa.

U prethodne dve sezone Radnički 1923 igrao je kvalifikacije za Ligu konferencije, ali je oba puta ispadao u prvoj rundi, prošlog leta od Mornara iz Bara, a ovog od Ki Klaksvika sa Farskih ostrva.