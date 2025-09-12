PARTIZANOVA DECA KRAGUJEVCU DONELA 5.000.000 EVRA: Vrhunski skauting i veliki kiks nekadašnje uprave crno-belih!
Dobar skauting preduslov je da ozbiljan tim, sa profesionalnim menadžmentom napravi odličan rezultat u sezoni.
E, upravo to su radili u kragujevačkom Radničkom 1923 prethodnih sezona.
"Večiti" rasadnik talenata
Bivši sportski direktor Radničkog 1923 Slavko Perović pomno je pratio dešavanja u fudbalskim klubovima Partizan i Crvenoj zvezdi. Znao je kakvim blagom u mlađim kategorijama rapsolažu beogradski "večiti rivali". Imao je njuh za mlade fudbalere, jer je bio svestan da mnogi od njih neće dobiti priliku da se afirmišu u klubu u kojem su stasali.
Zahvaljujući odličnom skautingu Radnički 1923 u prethodne dve godine prihodovao je oko 5.000.000 evra i to samo zahvaljujući dvojici igrača. A, navedena suma može da bude i veća, jer Kragujevčani u svojim redovima imaju još nekoliko fudbalskih bisera.
Englezi znaju šta plaćaju
Da podsetimo, u leto 2023. bez obeštećenja na stadion "Čika Dača" stigao je iz Partizana Milan Aleksić. Tadašnje rukovodstvo crno-belih i trener Igor Duljaj posle priprema zahvalili su se mladom veznom fudbaleru i dali mu čiste papire. Odmah su to iskoristili Kragujevčani, a Milan Aleksić je eksplodirao u dresu Radničkog 1923.
Za svega godinu dana Milan Aleksić je stigao do šireg spisak A reprezentacije Srbije, a onda je u leto 2024. potpisao za engleski Sanderlend, koji je Radničkom 1923 platio 3.500.000 evra.
Ozbiljan posao sa Poljacima
Prošlog leta, menadžment kragujevačkog kluba na sličan način iz Partizana je angažovao Bogdana Mirčetića. I on je imao zapaženu ulogu u timu sa stadiona "Čika Dača", pa je pre nekoliko dana prodat u Poljsku, gde ga je Rakov platio 1.500.000 evra, plus 30 odsto oda naredne prodaje, plus 300.000 kroz određene bonuse. Ovde su se crno-beli, koliko-toliko zaštitli, pa im je od transfera pripalo 450.000 evra.
Radnički 1923 je potom realizovao transfer još jednog fudbalskog talenta. Radi se o nekadašnjem talentovanom krilu Crvene zvezde Matiji Gluščeviću. Onje potpisao ugovor sa klubom iz Saudijske Arabije Al Itifakom, a Kragujevčanima će na račun obeštećenja pripasti 400.000 evra.
Još bisera u Kragujevcu
Pored njega, u budućnosti ozbiljan prihod Kragujevčanim mogli bi da donesu golman Luka Lijeskić (20), defanzivni vezni Nikola Bukumira (19) i desni bek Bojan Adžić (21).
Nažalost, prodaja najboljih fudbalera prati i rezultatsku stagnaciju Radničkog 1923. Posle sedam odigranih kola srpske Superlige, Kragujevčani zauzimaju 12. mesto na tabeli, sa svega šest bodova, uz jednu utakmicu manje. To znači da su u zoni ispadanja, jer elitni rang zbog smanjenja Superlige na kraju ove sezone napušta šest ekipa.
U prethodne dve sezone Radnički 1923 igrao je kvalifikacije za Ligu konferencije, ali je oba puta ispadao u prvoj rundi, prošlog leta od Mornara iz Bara, a ovog od Ki Klaksvika sa Farskih ostrva.