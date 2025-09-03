Slušaj vest

Spontano, iskreno, u pojedinim trenucima veoma emotivno, protekao je svečani čin dodele priznanja igračima koji su brojem odigranih utakmica, ali pre svega svojim pristupom, harizmom i ljubavlju prema reprezentaciji, inspirisali mnoge generacije.

Odlukom Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije, Zlatne lopte za 50 i više nastupa u dresu državnog tima pripale su šestorici, a Dijamantske za 75 i više nastupa, dvojici naših reprezentativaca. Dinamantsku loptu dobili su Aleksandar Mitrović i Dušan Tadić, dok je Zlatna lopta otišla u ruke Andriji Živkoviću, Saši Lukiću, Nemanji Maksimoviću, Nemanji Gudelju, Nikoli Milenkoviću i Filipu Kostiću.

U danima kada se spremaju za dva veoma važna duela na putu do SAD, Kanade i Meksika, protiv Letonije u Rigi i Engleske u Beogradu, Fudbalski savez Srbije iskoristio je trenutak da u Maloj pres sali Sportskog centra uruči priznanja onima koji godinama ispisuju istoririju srpskog fudbala.

1/7 Vidi galeriju FSS dodelio Dijamantske i Zlatne lopte fudbalerima Srbije Foto: Fss

Šta su rekli Džaja i Piksi?!

Uvodna izlaganja predsednika Dragana Džajića i selektora Dragana Stojkovića koji su izrazili zahvalnost dobitnicima za izuzetnu posvećenost, profesionalizam i poseban doprinos reprezentaciji Srbije, bili su uvod u dodelu nagrada.

- Želim sve da vas pozdravim i da vam se zahvalim za sve ono što ste učinili za srpski fudbal. Svi ste naravno karijere počeli u klubovima i svakome od vas treba da bude čast i zadovoljstvo što ste u nekom trenutku predstavljali svoju zemlju, bez obzira na broj odigranih utakmica. Da li je to bilo pet, deset ili zatim pedeset, pa sedamdeset i pet, neko i sto utakmica, ali jednog dana kada ne budete igrali fudbal imaćete kome to da prezentujete. Neka istorija se piše i mnoge ćete učiniti ponosnim ovim vašim priznanjima, da li će to biti vaša deca, sinovi, kćerke, jednog dana unuci. Već sada svako od vas je dao pun doprinos za srpski fudbal, reprezentovali ga na dostojanstven način u dresu sa državnim grbom, ali i u vašim inostranim klubovima. Naš narod to ceni, a ja vam želim sreću i da samo nastavite u istom ritmu. Da učinite da srpski fudbal bude još bolji nego što je bio. Ja lično o vama ima super mišljenje kao igračima, fudbal je takva igra da vam uvek traži da se dokazujete, da budete najbolji. Ne sumnjam da i vi to želite, naravno nekad igrate slabije, nekad bolje, nekad je uspeh, nekad je neuspeh, fudbal nije lako zanimanje. Fudbal je pun emocija, fudbal je pun odgovornosti, ali vi ste takvi profesionalci da ste svesni svega i nema potrebe da vam ja sa ovog mesta šaljem bilo kakve poruke. Želim u ime Fudbalskog saveza Srbije da vam se zahvalim na svemu što ste do sada učinili za srpski fudbal i da svi zajedno u narednom periodu napravite rezulatate po kojima ćete ostati upamćeni – rekao je prvi čovek srpskog fudbala, Dragan Džajić, a na njegove reči nadovezao se selektor Dragan Stojković Piksi:

- Laureatima želim od srca da čestitam na ovom velikom priznanju. Ovo morate da shvatite ne kao poklon, to je zahvalnost za sve ono što ste do sada uradili u fudbalu i pre svega nacionalnom dresu. I to je nešto što ste vi apsolutno zaslužili. Najveća je čast igrati za svoju zemlju i braniti boje svoje zemlje. Vi to radite odlično i ja vam želim tako da nastavite. Da vi budete neki putokaz mlađim igračima, da se trude, jer se talenat i požrtvovanje, borbenost i te kako poštuju. Vi ste neko ko piše istoriju fudbala i trudite se da budete što bolji i da se dokazujete iz utakmice u utakmicu. To je nešto što ljudi izuzetno cene i poštuju. Vi ste ti koji ste izabrani, odabrani da našu zemlju reprezentujete na najbolji mogući način. Kako na terenu, ali moram da kažem i van terena. To je jedan veoma važan segment. Vi niste, rekao bih, obični ljudi, vi ste odabrani da predstavljate boje naše zemlje, neko ko ima veliku količinu odgovornosti. Još jednom želim da vam čestitam od srca i ono što je meni posebno drago, a obraćam vam se kao mojim igračima, naravno figurativno rečeno, velika je privilegija biti vaš selektor. Pred vama je još perioda dokazivanja, iz godine u godinu, iz takmičenja u takmičenje, iskrene čestitke i želim vam još puno utakmica i radosti u dresu sa državnim grbom - dodao je on.

Foto: Fss

Aleksandar Mitrović presrećan

Oduševljenje zbog nagrade nije krio ni Aleksandar Mitrović.

- Lepo je kad vas poštuju u klubovima gde igrate i gde dajete golove, kad vam skandiraju ime. Mislim da nema ništa lepše, barem iz mog iskustva, kada vas vaši saigrači i vaš narod nagrade za sav rad i trud koji ste uložili. Za nadu i radost koju ste im podarili. Mi ovde smo doneli puno radosti našem narodu, zbog svega i ovaj lep jubilej i moje čestitke svima. Verujem da će u budućnosti biti još mnogo igrača koji će dobiti ovo priznanje, koji će nam doneti neke nove rekorde, svi se nadamo i uspehe. Svima čestitke i zajedno u nove pobede - istakao je on.

Foto: Fss

Ko je sve nagrađen?!

Kao što smo naveli, Dinamantsku loptu dobili su Aleksandar Mitrović i Dušan Tadić, dok je Zlatna lopta otišla u ruke Andriji Živkoviću, Saši Lukiću, Nemanji Maksimoviću, Nemanji Gudelju, Nikoli Milenkoviću i Filipu Kostiću. Evo i svih njihovih uspeha u dresu reprezentacije.

ZLATNA LOPTA (50 + UTAKMICA)

Andrija ŽIVKOVIĆ

Debitovao je 11. oktobra 2013. u Novom Sadu protiv Japana, sa samo 17 godina i 92 dana, čime je postao najmlađi reprezentativac u istoriji nacionalnog tima. Jubilarni 50. nastup zabeležio je 5. septembra 2024. protiv Španije u Beogradu. Od dečaka iz Niša do šampiona Evrope i sveta. Brzina, lucidnost, potez koji rešava utakmice. Zlatni dragulj srpskog fudbala – Andrija Živković!

Nagradu je uručio Stevan Stojanović, direktor A reprezentacije.

Foto: Fss

Saša LUKIĆ

Debitovao je 7. septembra 2018. protiv Litvanije u Vilnjusu, a poput Andrije Živkovića, i njemu je jubilarna 50. utakmica za državni tim bila protiv Španije prošle godine u Ligi nacija. Elegancija u pokretu, snaga u igri. Momak koji gradi akcije i drži ritam na sredini terena. Zlatni vezista naše reprezentacije – Saša Lukić!

Nagradu je uručio Stevan Stojanović, direktor A reprezentacije.

Foto: Fss

Nemanja MAKSIMOVIĆ

Debitovao je 23. marta u Poznanju protiv Poljske, jubilarnu 50. utakmicu za Srbiju odigrao je 12. oktobra 2024. protiv Švajcarske u Leskovcu. Pouzdan, tih, nepogrešiv. Srce veznog reda, momak od znanja i poverenja. Zlatni strelac gola protiv Brazila koji je ispisao istoriju srpskog fudbala – Nemanja Maksimović!

Nagradu je uručio Nenad Bjeković, direktor svih reprezentativnih selekcija.

Foto: Fss

Nemanja GUDELJ

Debitovao je 5. marta 2014. godine protiv Republike Irske u Dablinu, jubilarni 50. put dres državnog tima obukao je 24. novembra 2022. protiv Brazila u Kataru. Duša tima, oslonac na sredini terena. Tih, ali neumoran. Uvek tamo gde je najteže. Nije važna pozicija, važna je Srbija – Nemanja Gudelj!

Nagradu je uručio Nenad Bjeković, direktor svih reprezentativnih selekcija.

Foto: Fss

Nikola MILENKOVIĆ

Debitovao je 29. septembra u prijateljskoj utakmici protiv Katara, a jubilarni 50. nastup zabeležio je 15. novembra 2023. u Luvenu protiv Belgije. Stub odbrane, borac bez kompromisa. Ime koje uliva sigurnost, lice koje personifikuje vernost Srbiji i reprezentaciji. Zlatni štit Orlova – Nikola Milenković!

Nagradu je uručio Dragan Stojković, selektor Srbije.

Foto: Fss

Filip KOSTIĆ

Debi je imao 7. juna 2015. protiv Azerbejdžana u Beču. Jubilarnu 50. utakmicu u dresu najdražih boja odigrao je 27. septembra 2022. kada smo u Oslu protiv Norveške i zvanično postali deo elite evropskog fudbala. Brzina, prodor, centaršut. Igrač čije lopte donose golove, čiji koraci prave razliku. Neumorni borac sa zlatnim tragom – Filip Kostić!

Nagradu je uručio Dragan Stojković, selektor Srbije.

Foto: Fss

DIJAMANTSKA LOPTA (75+ UTAKMICA)

Dušan TADIĆ

Debitovao je kod Radomira Antića, 14. novembra 2008. na prijateljskoj utakmici u Antaliji protiv Poljske. Pravo na Dijamantsku loptu stekao je 27. marta 2021. na utakmici protiv Portugala u Beogradu, a jubilarnu stotu utakmicu za Srbiju odigrao je 10. septembra 2023. u Kaunasu protiv Litvanije. Lider, vođa, umetnik igre. Čovek koji inspiriše generacije. Dobitnik Dijamantske lopte sa 111 utakmica u dresu državnog tima – Dušan Tadić!

Nagrada će biti naknadno uručena.

Aleksandar MITROVIĆ

Debitovao je kod Siniše Mihajlovića, 7. juna 2013. protiv Belgije u Briselu. 75. nastup u dresu reprezentacije obeležio je fenomenalnim golom 12. juna 2022. u Ljubljani protiv Slovenije, a jubilarni stoti, oplemenio je sa tri gola prošlog meseca u Leskovcu protiv Andore. Golgeter. Rekorder. Najbolji strelac u istoriji Srbije, simbol strasti i borbe. Svaki njegov gol priča je o ljubavi prema dresu. Dijamant srpskog fudbala – Aleksandar Mitrović!

Nagradu je uručio Dragan Džajić, predsednik Fudbalskog saveza Srbije.

BONUS VIDEO: