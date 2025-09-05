Slušaj vest

FK Partizan u novu sezonu ušao je na krilima mladosti i nove energije, uz određenu dozu iskustva.

Aktuelno rukovodstvo FK Partizan odlučilo je da se kocka sa mladim timom ove sezone. Ostali su bez ozbiljnog prihoda od UEFA, iako su ovog leta igrali kvalifikacije za Ligu Evrope i Ligu konferencije. Nije bilo ni zvučnih transfera u Humskoj.

Velika odgovornost - aktuelni sastav FK Partizan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Plavi Stevanović zna šta priča

Veruju u Partizanu da će u sezoni 2025/2026 uspeti da afirmišu veliki broj mladih fudbalera, koji će klubu sledećeg leta ili u bliskoj budućnosti doneti milionske transfere. Baš iz tog razloga, uprava nije dovodila iskusne fudbalere i one u godinama. Kako će to izgledati tokom sezone, pokazaće vreme.

Nekadašnji trener Partizana i legenda tog kluba Goran Stevanović, nedavno u razgovoru za Kurir očinski je posavetovao navijače, da budu strpljivi, jer će tokom sezone sigurno biti slabih rezultata. To je prirodan proces i treba biti spreman za tako nešto.

Ozbiljan potencijal - Milan Roganović Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Roganović veliki potencijal

Gol Partizana na početku sezone čuva iskusni Marko Milošević (34), mada ništa lošiji utisak nije ostavio ni Miloš Krunić (28). Tu je i talentovani Vukašin Jovanović (17) koji je prošle sezone čuvao gol Jedinstva iz Uba u Superligi, i ima zavidno iskustvo.

Partizan na mestu desnog beka ima igrača ozbiljnog potencijala Milana Roganovića, momka od 19 godina, koji pored crnogorskog ima i srpsko državljanstvo. Gotovo da nema konkurenciju, iako je tu iskusni Aranđel Stojković (30). Marko Živković i Milan Lazarević su daleko od prvog tima. Pozicija levog beka zasad je rezervisana za iskusnog Marija Jurčevića (30), mada bi mu u nastavku sezone ozbiljan rival za mesto u startnoj postavi mogao biti Abdulmalik Mohamed (18) koji je stigao iz Nigerije.

Defanziva za brigu

Pozicije centralnih štopera su rak rana za Partizan ovog leta. Deluje da te pozicije nisu rešene na pravi način. Oslonili su se u upravi na mlade igrače. Ali... Mateja Milovanović (21) najviše je pokazao, ali ga je još jedna povreda u nizu odvojila od terena. Zasad minutažu dele Nikola Simić (18), Stefan Milić (25) i Vukašin Đurđević (21).

Partizan je na pozicijama zadnjeg veznog odlučio da poverenje ukaže dvojici momaka iz omladinske škole Ognjenu Ugrešiću (19) i Vanji Dragojeviću (19). Čini se da nisu pogrešili. Ugrešiću je stigao čak i poziv za A reprezentaciju i mogao bi da debituje protiv Letonije ili Engleske. A, do pre samo godinu dana, igrao je kao i Dragojević omladinski fudbal. Uz njih, solidno se pokazao Bugarin Janis Karabeljov, a tu je i Dimitrije Janković, još jedan 19-ogodišnjak.

Pokazao najviše - Milan Vukotić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Kretivnost u veznom redu rezervisana je za Milana Vukotića (19), momka koji je najviše pokazao od starta sezone. Crno-beli još čekaju Gajasa Zahida koji se vraća iz povrede, dok iskustvo, znanje i autoritet Bibarsa Natha nikada nisu bili upitni. Prava je šteta po crno-bele što veću šansu, ujedno i minutažu nije dobio Zoran Alilović (19). Opet, priliku je iskoristio Bogdan Kostić (18) i ustalio se u rotaciji Partizana.

Na desnom krilu Partizan ima dvojicu internacionalaca. Iskusni Aldo Kalulu nije želeo da napusti klub zbog velike plate koju ima. Rešen je da sedi na klupi do kraja ugovora i gleda u leđa Dembu Seku, koji za sada ima prednost.

Čeka se njegov povratak - Ibrahim Zubairu Foto: Www.partizan.rs

Najveće pojačanje za Partizan u nastavku sezone biće povratak Ibrahima Zubairua (21). Levo krilo iz Gane se oporavio od teške povrede i biće od velike pomoći ekipi. Zasad, tu poziciju odlično popunjava Nemanja Trifunović (21), tako da Zubairua čeka žestoka konkurencija, da bi se vratio u startnih 11.

Onako na prvu, deluje da iskustva Partizanu ne nedostaje samo i zadnjoj liniji, već i u napadu. Prva opcija je Jovan Milošević, pozajmljeni fudbaler iz Štutgarta, mada bi u toku sezone moglo sve da se promeni, jer Andrej Kostić iz utakmice u utakmicu pokazuje ozbiljan golgeterski potencijal. Nekako u zapećku je Partizanovo dete Dušan Jovanović, koji je izgleda zacementiran kao treća opcija u navali.

Andrej Kostić i Vanja Dragojević, fudbaleri Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nisu u Partizanu želeli od starta sezone da se razmeću izjavama. Svesni su da su u procesu stvaranja kluba, da je za rezultat potrebno vreme. Opet, nisu se odrekli pobedničkih ambicija, pa se tako potajno nadaju borbi za titulu sa Crvenom zvezdom, ali i Vojvodinom. Nadaju se u Humskoj da bi mogli do iznenađenja u Kupu Srbije. Jedna utakmica otvara mnoge opcije, a makar jedan trofej posle 2022. u vitrinama stadiona značio bi mnogo, kako za rukovodstvo, tako i mladi tim.

Pravi ispit za ovaj tim Partizana biće derbi protiv Crvene zvezde koji treba da bude odigran u 9. kolu, 20. septembra, na stadionu u Humskoj. Biće to 177. okršaj "večitih rivala" i pokazatelj snage ovog tima crno-belih u odnosu na Zvezdu. Već u 11. kolu, Partizan će takođe kod kuće igrati protiv Vojvodine. Dve velike utakmice, u razmaku od samo nekoliko nedelja.

