Fudbal bi trebalo da spaja ljude, formira decu i okreće ih pravim vrednostima, kao i da pomaže onima kojima je to potrebno, a sve ovo moći ćemo da vidimo početkom septembra u Železniku.

Na terenima stadiona "Jusa Bulić" u Železniku, u vikendu pred nama biće organizovan pravi humanitarni spektakl.

U organizaciji Sportskog društva Železnik i istoimenog Fudbalskog kluba, 6. i 7. septembra će se odigrati humanitarni turnir u kom će deca iz raznih klubova, izaći na teren i igrati za Milin život!

Mila Gajić je devojčica iz Železnika kojoj je ustanovljena dijagnoza akutne limfoblastne leukemije i kojoj su potrebna sredstva za dalje lečenje, a sav prihod od prodatih ulaznica tokom turnira ići će u njen fond.

Što se samog turnira tiče, nešto više su nam rekli Miloš Lijeskić, ispred SD Železnik i Jovan Bubonja koji je govorio u ime FK Železnik.

- Očekuje nas pravi humanitarni spektakl u kom će mladi fudbaleri pokazati koliko srce imaju i odmeriće snage kako bi Mila imala bolje sutra. Pozivamo sve koji su u mogućnosti da ovog vikenda dođu na stadion "Jusa Bulić" u Železniku i uveličaju ovaj spektakl - istakao je Lijeskić, a na njegove reči nadovezao se Bubonja:

- Ovo je četvrti po redu Memorijalno-humanitarni turnir "Jusa Bulić". Sva dosadašnja izdanja bila su spektakularna, svaki put je turnir imao humanitarni karakter, a ove godine takođe očekujemo puno dramatičnih utakmica, lepih golova, asistencija, ali, pre svega, druženja i sklapanja novih poznanstava.

Na terenu će se naći dečaci 2014, 2015, 2016. i 2017. godište, a očekivanja uoči turnira izneo nam je i većnik za sport GO Čukarica, gospodin Đorđe Bulić.

- Puno mi je srce što se tradicija nastavlja. Ove godine igramo za našu Milu iz Železnika i siguran sam da će turnir proteći u prelepoj atmosferi.

Više informacija o prijavama ekipa, ali i samom turniru, možete naći na brojevima telefona 069/153-33-23 i 062/339-369.

Dođite, pomozite Mili, navijajte za svoje favorite i budite deo ovog spektakla!

