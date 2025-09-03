Slušaj vest

Srpski fudbaler je, nakon burnog prelaznog roka veoma dobro započeo sezonu.

Juventus je želeo da proda srpskog fudbalera, ali je on insistirao na ostanku. U prva dva kola Serije A je ulazio na teren sa klupe za rezervne igrače.

Protiv Parme je Vlahović u prvom kolu odigrao nešto više od 11 minuta, a zatim u drugom protiv Đenove oko pola sata.

Postigao je dva od ukupno tri gola Juventusa na pomenute dve utakmice.

Međutim, Kasano je, kao i mnogo puta do sada, sramno govorio o Vlahoviću.

- Moj utisak je sledeći: pošto Vlahović ne odlazi, Juventus ima obavezu ili da ga koristi ako misle da je to ispravno, ali u stvari time prave uslugu Vlahoviću... Pa Vlahović je Juventusu napravio s*anje, jer je rekao: ‘Ja ostajem ovde’. A Vlahović, gledajući kako se ponaša - doveden je za ogromne pare, dobija ogroman novac, a već tri godine igra loše... I sada je kao dao dva gola, pa širi ruke kao da je kralj, a u stvari ostaje promašaj. I dalje je promašaj. I dalje uzima pare - rekao je Kasano i dodao:

- Da sam na mestu Juventusa, rekao bih mu: Dobro, pošto si hteo da ostaneš, praviš se pametan, dao si dva gola - lepo, ostaješ tu do sledećeg juna, dogovori se s kim hoćeš i sedi kući. Dragi Vlahoviću, pošto smo ti mi dali više nego što si ti dao nama: sedi kući - poručio je nekadašnji reprezentativac Italije.

