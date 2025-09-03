Slušaj vest

Domaćin Svetskog prvenstva naredne godine pored Sjedinjenih Američkih Država biće i Kanada i Meksiko, a u poređenju sa 1994. godinom, kada su SAD bile domaćin ovog turnira, cene su porasle u odnosu na raspon od 25 do 475 dolara.

Za poslednje Svetsko prvenstvo, održano u Kataru 2022. godine, cene su iznosile od 69 do 1.607 dolara.

Dinamičko određivanje cena korišćeno je i na ovogodišnjem Svetskom klupskom prvenstvu, kada su cene za polufinale Čelsi – Fluminense usled manje potražanje smanjene sa 473,90 dolara na 13,40 dolara.

"Glavna poruka je da kupite ulaznice rano, posebno ako znate gde ćete biti - jer živite u tom gradu ili ste navijač jedne od tri zemlje domaćina, pa već sada znate kada i gde će igrati. Dakle, poruka je: Kupite ulaznice rano - posle je sve moguće", rekao je Hejmo Širgi, operativni direktor Svetskog prvenstva.

Turnir se sledeće godine održava od 11. juna do 19. jula i igraće se na 11 lokacija u SAD, tri u Meksiku i dve u Kanadi. Ovo će ujedno biti prvo Svetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija, umesto dosadašnje 32 ekipe.

Početni period za prijavu za izvlačenje ulaznica biće ograničen na korisnike Visa kartica i trajaće od 17 časova po srednjoevropskom vremenu na dan otvaranja do 17 časova 19. septembra.

Oni koji budu izabrani za kupovinu ulaznica biće obavešteni od 29. septembra, a dobiće i termin za kupovinu, koji počinje od 1. oktobra.

Iako će ulaznice za sve 104 utakmice biti puštene u prodaju, dobijanje termina ne garantuje da će ulaznice biti dostupne.

Kupovina će biti ograničena na četiri ulaznice po osobi za utakmicu, a niko neće moći da kupi više od 40 ulaznica za ceo turnir.

Druga faza nazvana "rana prijava za ulaznice", najverovatnije će se održati od 27. do 31. oktobra, dok će se kupovina vršiti od sredine novembra do početka decembra.

Treća faza pod nazivom "nasumično izvlačenje ulaznica", počeće nakon zvaničnog žreba 5. decembra, kada bude poznat konačan raspored utakmica.

Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) ranije je najavila da će ulaznice biti dostupne po principu "ko prvi - njegovo", kao i da će se karte prodavati na zvaničnoj platformi.

Paket aranžmani sa ugostiteljskim uslugama prodaju se od maja. Za osam utakmica na stadionu u Ist Raterfordu (Nju Džersi), uključujući i finale 19. jula, cene se kreću od 3.500 do 73.200 dolara po osobi.

(Beta)