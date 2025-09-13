ODLAZIM ZBOG RATA I BOMBI! SUPRUGA I ĆERKICA VIŠE NISU MOGLE DA IZDRŽE: Iskrena ispovest nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde!
Nemanja Stojić nedavno je potpisao za ruski klub Soči, posle samo godinu dana provedenih u redovima Makabija iz Tel Aviva.
Nemanja Stojić prošlu sezonu započeo je u Crvenoj zvezdi, u koju je stigao kao veliko pojačanje iz TSC. Ipak, nije uspeo da se izbori za status prvotimca, pa je odlučio da ode u Makabi iz Tel Aviva.
Bombe i rakete u Izraelu
Međutim, posle odličnog početka usledile se neke stvari u Izraelu koje nisu imale veze sa sportom. Nemanja Stojić (27) se sa porodicom našao u ratnom okruženju. To je bio i glavni razlog zbog čega je na kraju ovoletošnjeg prelaznog roka prihvatio poziv iz Rusije i potpisao za Soči.
- Rat je glavni razlog zbog čega sam doneo odluku da odem iz Makabija. Prošle sezone sam mnogo vremena proveo sam u Izraelu, bez supruge i ćerke. Posle rata sa Iranom nije bilo isto kao pre toga, kao kada su u pitanju bili sukobi sa Jemenom ili Libanom. Ovo je bilo nešto potpuno drugačije. Pored toga, morali smo mnogo da putujemo po Evropi i nije mi bilo lako da ostavljam porodicu samu u Tel Avivu. To je bio, na kraju, glavni razlog zašto sam odlučio da odem - rekao je Nemanja Stojić za portal "One".
Supruga nije kriva
Izraelci su potencirali da je Nemanjina supruga Milica bila inicijator njegovog odlaska iz Tel Aviva.
- Nije u pitanju samo supruga, zajedno smo odlučili, kao porodica. Želim da budem zajedno sa njom i ćerkom. Zato smo rešili da odemo. Istina je da se ona malo plašila kada je ostajala sama sa bebom u Izraelu tokom rata i svega što se dešavalo, tako da smo zajedno doneli odluku.
I kada je Srbin dolazio u Tel Aviv postojala je opasnost od rata, ali...
- Nije bilo ni tada lako, ali prošle sezone život u Tel Avivu je većim delom bio normalan, nije bilo rata. Povremeno bi se čule sirene, ali to nije ništa meni nepoznato. Moja supruga je bila u drugom stanju, pa smo odlučili da je bolje za nju da ostane u Srbiji. U stvari, prvih nekoliko meseci ja sam u Izraelu bio sam i tek posle ligaškog dela Lige Evrope one su mi se pridružile. Ali, rat sa Iranom je sve promenio, cela zemlja je iščekivala novi napad i više nije bilo isto kao prošle sezone.
Potcenjen u Izraelu
Nemanja Stojić se u Izrealu sretao sa zluradim komentarima da igra u Makabiju samo zbog trenera Žarka Lazetića.
- Da, čuo sam te priče i čitao komentare, da igram samo zato što imam dobar odnos sa trenerom, ili zato što smo obojica iz Srbije. Ali, kao profesionalac sam davao 100 odsto sebe svakog dana. Žarko i ja smo radili zajedno tri i po godine i poznajemo se mnogo dobro. Adaptacija kada sam došao mi je bila vrlo laka, jer sam znao šta Lazetić traži i očekuje od igrača. Prošle sezone sam tačno znao u svakom trenutku šta hoće i od tima i od mene.
I sam trener Žarko Lazetić se nalazi na udaru navijača, konstatovao je novinar portala "One", zbog čega ga stalno vređaju i želeli bi da on ode iz kluba.
- Čitao sam malo o tome, o situaciji između trenera i navijača, pogotovo kada se sve desilo oko Erana Zahavija. Po mom mišljenju, Lazetić zaslužuje više podrške, jer je veoma dobra osoba. Osvojili smo titulu, Liga kup, a njega i dalje često stavljaju u teške situacije. Posle ovakve sezone u kojoj smo osvojili pehar, a mnogo igrača odigralo najbolju godinu u karijeri, zaslužio je više podrške. Nadam se da će navijači promeniti svoj odnos prema njemu, jer on to zaslužuje. Siguran sam da će klubu doneti još jednu titulu.
Rusija kao zemlja blagostanja
Objasnio je Nemanja Stojić i zašto je prihvatio ponudu iz Rusije.
- Samo jednom sam bio u Rusiji. Dali su mi najbolju ponudu, za mene i moju porodicu. I kada kažem ponuda, ne mislim samo na novac, već na sve oko toga. Nadam se da će sve biti u redu. Pre svega, moram se brzo adaptirati i prilagoditi. Posle toga, videćemo kuda će stvari voditi. Ruska liga je veoma dobra liga, sa mnogo kvalitetnih klubova. Zaista se radujem najboljem i verujem da ću imati uspešnu sezonu - zaključio je Nemanja Stojić.
Nemanja Stojić prošao je omladinsku školu Partizana, a u mlađim kategorijama igrao je za Voždovac i Crvenu zvezdu. Potom je prekomandovan u prvi tim Grafičara odakle odlazi u Metalac iz Gornjeg Milanovca, gde stiče punu afirmaciju. Usledio je transfer u TSC, pa povratak u Crvenu zvezdu i na kraju odlazak u Makabi. Za A reprezentaciju Srbije igra od 2023. godine, a dosad je upisao tri utakmice.
