Slušaj vest

Nemanja Stojić nedavno je potpisao za ruski klub Soči, posle samo godinu dana provedenih u redovima Makabija iz Tel Aviva.

Nemanja Stojić prošlu sezonu započeo je u Crvenoj zvezdi, u koju je stigao kao veliko pojačanje iz TSC. Ipak, nije uspeo da se izbori za status prvotimca, pa je odlučio da ode u Makabi iz Tel Aviva.

Nemanja Stojić u dresu Makabija iz Tel Aviva Foto: STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bombe i rakete u Izraelu

Međutim, posle odličnog početka usledile se neke stvari u Izraelu koje nisu imale veze sa sportom. Nemanja Stojić (27) se sa porodicom našao u ratnom okruženju. To je bio i glavni razlog zbog čega je na kraju ovoletošnjeg prelaznog roka prihvatio poziv iz Rusije i potpisao za Soči.

- Rat je glavni razlog zbog čega sam doneo odluku da odem iz Makabija. Prošle sezone sam mnogo vremena proveo sam u Izraelu, bez supruge i ćerke. Posle rata sa Iranom nije bilo isto kao pre toga, kao kada su u pitanju bili sukobi sa Jemenom ili Libanom. Ovo je bilo nešto potpuno drugačije. Pored toga, morali smo mnogo da putujemo po Evropi i nije mi bilo lako da ostavljam porodicu samu u Tel Avivu. To je bio, na kraju, glavni razlog zašto sam odlučio da odem - rekao je Nemanja Stojić za portal "One".

Nemanja Stojić sa suprugom Milicom i ćerkicom, na proslavi titule Makabija Foto: Printskrin/Instagram

Supruga nije kriva

Izraelci su potencirali da je Nemanjina supruga Milica bila inicijator njegovog odlaska iz Tel Aviva.

- Nije u pitanju samo supruga, zajedno smo odlučili, kao porodica. Želim da budem zajedno sa njom i ćerkom. Zato smo rešili da odemo. Istina je da se ona malo plašila kada je ostajala sama sa bebom u Izraelu tokom rata i svega što se dešavalo, tako da smo zajedno doneli odluku.

I kada je Srbin dolazio u Tel Aviv postojala je opasnost od rata, ali...

- Nije bilo ni tada lako, ali prošle sezone život u Tel Avivu je većim delom bio normalan, nije bilo rata. Povremeno bi se čule sirene, ali to nije ništa meni nepoznato. Moja supruga je bila u drugom stanju, pa smo odlučili da je bolje za nju da ostane u Srbiji. U stvari, prvih nekoliko meseci ja sam u Izraelu bio sam i tek posle ligaškog dela Lige Evrope one su mi se pridružile. Ali, rat sa Iranom je sve promenio, cela zemlja je iščekivala novi napad i više nije bilo isto kao prošle sezone.

1/11 Vidi galeriju Milica Stojić Foto: Printskrin/Instagram

Potcenjen u Izraelu

Nemanja Stojić se u Izrealu sretao sa zluradim komentarima da igra u Makabiju samo zbog trenera Žarka Lazetića.

- Da, čuo sam te priče i čitao komentare, da igram samo zato što imam dobar odnos sa trenerom, ili zato što smo obojica iz Srbije. Ali, kao profesionalac sam davao 100 odsto sebe svakog dana. Žarko i ja smo radili zajedno tri i po godine i poznajemo se mnogo dobro. Adaptacija kada sam došao mi je bila vrlo laka, jer sam znao šta Lazetić traži i očekuje od igrača. Prošle sezone sam tačno znao u svakom trenutku šta hoće i od tima i od mene.

I sam trener Žarko Lazetić se nalazi na udaru navijača, konstatovao je novinar portala "One", zbog čega ga stalno vređaju i želeli bi da on ode iz kluba.

- Čitao sam malo o tome, o situaciji između trenera i navijača, pogotovo kada se sve desilo oko Erana Zahavija. Po mom mišljenju, Lazetić zaslužuje više podrške, jer je veoma dobra osoba. Osvojili smo titulu, Liga kup, a njega i dalje često stavljaju u teške situacije. Posle ovakve sezone u kojoj smo osvojili pehar, a mnogo igrača odigralo najbolju godinu u karijeri, zaslužio je više podrške. Nadam se da će navijači promeniti svoj odnos prema njemu, jer on to zaslužuje. Siguran sam da će klubu doneti još jednu titulu.

Nemanja Stojić i Žarko Lazetić, dok su sarađivali u Makabiju iz Tel Aviva Foto: HALIL SAGIRKAYA / AFP / Profimedia

Rusija kao zemlja blagostanja

Objasnio je Nemanja Stojić i zašto je prihvatio ponudu iz Rusije.

- Samo jednom sam bio u Rusiji. Dali su mi najbolju ponudu, za mene i moju porodicu. I kada kažem ponuda, ne mislim samo na novac, već na sve oko toga. Nadam se da će sve biti u redu. Pre svega, moram se brzo adaptirati i prilagoditi. Posle toga, videćemo kuda će stvari voditi. Ruska liga je veoma dobra liga, sa mnogo kvalitetnih klubova. Zaista se radujem najboljem i verujem da ću imati uspešnu sezonu - zaključio je Nemanja Stojić.

Nemanja Stojić prošao je omladinsku školu Partizana, a u mlađim kategorijama igrao je za Voždovac i Crvenu zvezdu. Potom je prekomandovan u prvi tim Grafičara odakle odlazi u Metalac iz Gornjeg Milanovca, gde stiče punu afirmaciju. Usledio je transfer u TSC, pa povratak u Crvenu zvezdu i na kraju odlazak u Makabi. Za A reprezentaciju Srbije igra od 2023. godine, a dosad je upisao tri utakmice.

Kurir sport/One