Slušaj vest

Imaju razloga za zadovoljstvo u FK Crvena zvezda posle prvog preseka i prodaje ulaznica za Ligu Evrope.

Fudbaleri Crvene zvezde takmičenje u Ligi Evrope ove jeseni otvoriće protiv Seltika 24. septembra u Beogradu. I karte za tu utakmicu su počele odlično da se prodaju.

Delije očekuju da i ostali navijači popune Marakanu Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

- Juče za pola dana otišlo je 2.000 karata za Seltik! A posebno je sve u klubu iznenadila potražnja za meč protiv Lila, pa smo prvog dana prodali već 1.000 ulaznica. Karte se prodaju pojedinačno i u paketima, za sve utakmice Lige Evrope - rečeno je Kuriru na Marakani.

Posle utakmice sa Seltikom u Beogradu, fudbaleri Crvene zvezde potom će dva puta gostovati, prvo Portu (2. oktobra), a onda i Bragi (23. oktobra), dok će u četvrtom kolu dočekati Lil (6. novembra).

1/15 Vidi galeriju FK Crvena zvezda Linkoln Foto: Dragan Tesic, NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC

Beogradski crveno-beli će potom dočekati rumunski FCSB (27. novembra), a onda u Gracu igrati protiv domaćeg Šturma (11. decembra). Do kraja ligaške faze, Crvena zvezda će igrati na gostujućem terenu protiv Malmea (22. januara 2026. godine) i kao domaćin protiv Selte (29. januara 2026. godine).

FK Crvena zvezda u sredu je pustila prodaju karata onlajn putem, po ceni:

Sever/Jug - 1.200 dinara

Istok - 2.200 dinara

Zapad - 2.600 dinara

Tribina “Siniša Mihajlović” - 8.000 dinara

Pored pojedinačnih ulaznica za sve predstojeće utakmice, aktivni članovi imaju ekskluzivnu priliku da obezbede karte za sva četiri meča po ceni od tri!

Sever/Jug - 3.600 dinara

Istok - 6.600 dinara

Zapad - 7.800 dinara

Tribina “Siniša Mihajlović” - 24.000 dinara