Omladinska škola FK Crvena zvezda donela je klubu ogroman profit u poslednjoj deceniji. To se posebno videlo unazad nekoliko godina.

Međutim, veliki broj talentovanih dečaka iz fudbalske akademije Crvene zvezde ne dobije uvek šansu u prvom timu. Sijaset momaka mora da sreću u seniorskom fudbalu potraži u drugim klubovima, ili u Evropi.

Ognjen Teofilović, mladi fudbaler Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Jedan od takvih je i perspektivni centarfor Ognjen Teofilović, koji je prošle sezone obeležio omladinsku ligu u dresu Crvene zvezde. Korpulentni centarfor visok 192 centimetra, bio je najbolji strelac takmičenja sa 24 gola. Visinom i pojavom neodoljivo podseća na nekadašnjeg napadača crveno-belih, čuvenog Nikolu Žigića.

Za 15 dana ovaj mladi Beograđanin napuniće 19 godina. Ognjen Teofilović je prema planu ljudi iz FK Crvena zvezda trebalo da ode u OFK Beograd i bori se za minutažu. Posle nekoliko nedelja, mladi fudbaler je u dogovoru sa svojim agentima odlučio da sreću potraži u inostranstvu.

Novi klub Ognjena Teofilovića je trećeligaš iz Španije Lugo, gde bi mladi napadač trebalo da dobije minutažu, a onda dobrim partijama i pre svega golovima skrene pažnju nekog od većih klubova. Potpisao je ugovor sa Lugom do juna 2029. godine.

„Klub Deportivo Lugo je postigao dogovor sa Crvenom zvezdom oko transfera fudbalera Ognjena Teofilovića, koji će se pridružiti prvom timu za sezonu 2025/26. Kao napadač visok 192 centimetra, Teofilović je jedan od blistavijih talenata“, stoji, pored ostalog, u saopštenju Luga na klupskom sajtu.

Ognjen Teofilović Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Ognjen Teofilović počeo je karijeru u Crvenoj zvezdi, a onda se iz omladinske škole crveno-belih selio u Čukarički, Brodarac, Voždovac i TSC, da bi se na kraju opet vratio na Marakanu. Za prvi tim Crvene zvezde debitovao je proletos u Superligi, na utakmici protiv OFK Beograda.