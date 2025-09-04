Slušaj vest

FK Crvena zvezda i ovog puta pokazuje da misli na svoje verne navijače.

Pored pojedinačnih ulaznica za sve predstojeće utakmice Lige Evrope, aktivni članovi kluba imaju ekskluzivnu priliku da obezbede karte za sva četiri meča po ceni od samo tri.

Cilj je puna Marakana tokom jeseni i zime Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Na ovaj način, uz značajnu uštedu, iz Crvene zvezde poručuju da svi navijači dobijaju sigurno mesto na tribini i priliku da podrže tim u svakom važnom evropskom duelu na Marakani.

Sve što je potrebno jeste da se odabere sedište koje želi navijač i označi aktivnu članarinu za koju se vezuje kupovina. I to ovde.

Cene su sledeće:


- Sever/Jug – 3.600 dinara

- Istok – 6.600 dinara

- Zapad – 7.800 dinara

- Tribina „Siniša Mihajlović” – 24.000 dinara

Iz FK Crvena zvezda poručuju:

- Iskoristite ovu posebnu pogodnost i obezbedite svoje mesto na stadionu „Rajko Mitić“!

