Đorđo Armani, italijanski dizajner koji je koncept nenametljive elegancije pretvorio u modno carstvo vredno više milijardi dolara, preminuo je u 91. godini života, potvrdila je njegova modna kuća.

Armani je bio ljubitelj košarke, pa je često viđen na utakmicama svog tima Olimpije iz Milana. Na jednoj od utakmica čuveni modni dizajner je naišao na srpskog fudbalera Dušana Vlahovića i srdačno se pozdravio sa njim. U interakciji sa njim pokazao je na Dušanovu majicu i jaknu, nakon čega su se obojica nasmejali.

Vlahović se na društvenim mrežama oprostio od Armanija - na Instagram storiju objavio je njegovu fotografiju uz reči "Počivaj u miru".

Armani je rođen 11. jula 1934. u Pjačenci, malom gradu južno od Milana, i sanjao je da postane lekar pre nego što mu ga je posao dekoratera izloga u milanskoj robnoj kući uveo u svet mode.

Godine 1975, Armani i njegov partner Serđo Galeoti prodali su svoj Folksvagen za 10.000 dolara kako bi pokrenuli sopstvenu marku muške odeće. Žensku odeću počeli su da dizajniraju godinu dana kasnije.

Jedno od najprepoznatljivijih imena i lica u svetskoj modnoj industriji, propustio je Nedelju mode u Milanu u junu ove godine prvi put tokom revije muške odeće za proleće-leto 2026. godine, kako bi se oporavio od nepoznate bolesti.

Planirao je veliki događaj povodom 50 godina svoje modne kuće Đorđo Armani tokom Nedelje mode u Milanu ovog meseca.

Armani je oblačio bogate i slavne u klasične stilove, napravljene od veoma mekih tkanina i prigušenih tonova. Njegova jednostavna odela sa crnom kravatom i blistave večernje haljine često su odvlačile pažnju na crvenim tepisima raznih manifestacija.

U vreme smrti ;Armanijevo bogatstvo procenjeno na više od 10 milijardi dolara. Pored modne kuće to uključuje i kućni nameštaj, parfeme, kozmetiku, knjige, cveće, pa čak i čokolade To ga je, prema Forbsu, svrstalo među 200 najvećih milijardera na svetu.

