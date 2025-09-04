Slušaj vest

Fudbaleri Srbije doputovali su u Rigu gde se u subotu od 15 časova sastaju sa Letonijom u utakmici grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026 godine.

Orlovi su nešto posle 19 sati po našem vremenu u dobrom raspoloženju stigli na megdan Letoniji u jednom od najvažnijih mečeva za konačan plasman u grupi.

Tim Dragana Stojkovića Piksija u prestonici Letonije smešten je u hotelu "Kempinski" u centru grada.

Tokom petka je planiran trening na glavnom terenu, a selektor Stojković će tom prilikom održati i konferenciju za medije.

Srbija, Letonija , Riga, dolazak Izvor: Kurir

Srbija nakon dva odigrana meča ima 4 boda. Orlovi su najpre remizirali bez golova protiv Albanije u Tirani, a potom u Leskovcu savladali Andoru sa 3:0

U drugom meču septembarskog ciklusa Srbija u utorak (20.45) dočekuje prvog favorita Englesku.

Engleska je trenutno prva na tabeli sa maksimalnih devet bodova iz tri meča, druga je Albanija sa 5 bodova iz četiri utakmice.ž

Podsetimo prvoplasirana ekipa plasiraće se direktno na Mundijal, dok će drugi na tabeli u baraž.