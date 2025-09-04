Slušaj vest

Katarski klub Al Rajan saopštio je da je potpisao ugovor sa srpskim fudbalerom Aleksandrom Mitrovićem do 2028. godine.

Mitrović je iz saudijskog Al Hilala prešao u Al Rajan.

On je prethodne dve godine igrao za Al Hilal, postigao je 68 golova i imao je 15 asistencija u 79 utakmica i osvojio titulu, Kup kralja i dva trofeja saudijskog Super kupa.

Tokom karijere igrao je za Teleoptik, Partizan, Anderleht, Njukasl i Fulam.

Najbolji je strelac u istoriji državnog tima sa 62 gola u 100 utakmica.

On je trenutno sa reprezentacijom Srbije koja u subotu igra protiv Letonije u Rigi i tri dana kasnije protiv Engleske u Beogradu, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku.

(Beta)

