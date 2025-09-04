Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Španije pobedila je u Sofiji Bugarsku 3:0, u utakmici prvog kola Grupe E u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Španija je povela golom koji je Mikel Ojarsabal postgao u petom minutu, a prednost je udvostručio Mark Kukurelja u 30. minutu. Osam minuta kasnije konačan rezultat postavio je Mikel Merino.

Ranije danas u toj grupi Turska je u Tbilisiju pobedila Gruziju 3:2.

Fudbalska reprezentacija Belgije pobedila je na gostujućem terenu Lihtenštajn 6:0, u petom kolu Grupe J.

Dvostruki strelac bio je Juri Tielmans, golovima u 46. minutu i 70. minutu iz jedanaesterca. Golove su postigli još Maksim de Kujper u 29. minutu, Artur Teat u 60, Kevin de Brujne u 62. i Malik Fofana u prvom minutu nadoknade vremena.

Ranije danas u toj grupi Vels je u Astani pobedio Kazahstan 1:0.

Vels je prvi sa 10 bodova iz pet utakmica, druga je Severna Makedonija sa osam bodova i utakmicom manje, dok je Belgija treća sa sedam bodova iz tri utakmice.

Kazahstan je u četiri utakmice osvojio tri boda, a poslednji peti je Lihtenštajn koji nije osvojio nijedan bod u četiri meča.

Fudbalska reprezentacija Nemačke izgubila je u Bratislavi od Slovačke 0:2, u utakmici prvog kola Grupe A.

Domaći su poveli golom koji je David Hancko postigao u 42. minutu, a on je asistirao Davidu Strelecu u 55. minutu kod drugog pogotka.

U drugoj utakmici u toj grupi Severna Irska je na gostujućem terenu pobedila Luksemburg 3:1.

U Grupi G Holandija je u Roterdamu odigrala nerešeno 1:1 protiv Poljske, u petom kolu.

Domaći su poveli golom Denzela Dumfrisa u 28. minutu, a bod Poljskoj doneo je Meti Keš u 80. minutu.

Ranije danas u toj grupi Litvanija je u Kaunasu odigrala nerešeno 1:1 protiv Malte.

Holandija je prva na tabeli sa sedam bodova iz tri utakmice, a isti broj bodova i utakmicu više na drugom i trećem mestu imaju Poljska i Finska. Litvanija je iz četiri meča osvojila tri boda, a Malta je odigrala pet i ima dva boda na poslednjem petom mestu.

(Beta)