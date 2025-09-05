Štoper Mančester sitija i engleske reprezentacije Džon Stouns napustio je kamp Gordog Albiona.
SJAJNA VEST ZA SRBIJU PRED VAŽNU BITKU ZA MUNDIJAL! Jedan od najboljih igrača Engleske ne dolazi u Beograd! Selektor sve potvrdio!
Ovu vest potvrdio je danas selektor Tomas Tuhel, pred utakmicu sa Andorom.
"Stouns je došao sa blažom povredom mišića i nije se oporavio na vreme, kao što smo se nadali. Nećemo rizikovati sa njim", rekao je Tuhel.
Nemac na raspolaganju ima nekoliko opcija umesto standardnog Stounsa, tu su - Mark Guei, Ezri Konsa, Džarel Kvansa i Den Burn.
Podsetimo, ranije je zbog povrede otpao i Adam Vorton, a naknadi poziv dobio je Ruben Loftus-Čik.
Englezi najpre dočekuju Andoru u subotu od 18.00, a potom gostuju našoj reprezentaciji, 9. septembra od 20.45.
