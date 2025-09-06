Slušaj vest

FK Crvena zvezda početkom ove nedelje realizovala je najveći transfer u svojoj istoriji - prodaju Veljka Milosavljevića u engleski Bornmut.

Član Premijer lige Bornmut platio je Crvenoj zvezdi za Veljka Milosavljevića 15.000.000 evra, plus 10 procenata od naredne prodaje.

Srpski biser - Veljko Milosavljević se pozdravlja sa saigračima iz Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT/Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Time su crveno-beli oborili rekord kada su pitanju izlazni transferi, jer su ovog leta u Lajpcig prodali Andriju Maksimovića za 14.000.000 evra, određene bonuse i takođe 10 odsto od naredne prodaje.

Predstavnici Bornmuta mesecima su pažljivo skautirali Veljka Milosavljevića (18). Pratili njegove igre u dresu Crvene zvezde, ali se i iz raznih izvora raspitivali o njemu. Interesovalo je Engleze kakve su mu radne navike, ali i kakav je karakter mladi fudbaler, koje su mu mane i vrline, da li je sklon porocima... Jednostavno, želeli su kompletnu sliku o mladom igraču za kojeg daju veliki novac.

Golman srpske reprezentacije - Đorđe Petrović Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport

Jedan od onih kod koga su se interesovali ljudi iz Bornmuta za Veljka Milosavljevića bio je i reprezentativni golman Srbije Đorđe Petrović (25). Čovek za kojeg su ovog leta u Bornmutu platili skoro 29.000.000 evra Čelsiju i koji je izgradio ime u Premijer ligi.

- Nije me iznenadio transfer Veljka Milosavljevića. Provlačilo se to kroz medije poslednjih nedelja... Drago mi je. Čuo sam mnogo toga lepog o Velji. Dolazak u Bornmut je pravi korak za njega - rekao je Đorđe Petrović za Jutjub kanal FSS i otkrio:

- Ljudi iz Bornmuta se me pitali o njemu... Raspitivali se... Da im pomognem... Nađem više informacija o njemu. Probao sam, potrudio se... Preneo im šta su mi neki njegovi treneri rekli. Nahvalili su ga. Tako da... Eto... Nadam se da će sve biti kako treba. Da će Veljko brzo da se namesti i da nastavi svoj napredak.

1/12 Vidi galeriju Veljko Milosavljević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Ono što je posebno zanimljivo u celoj ovoj priči jeste činjenica da su Đorđe Petrović i Veljko Milosavljević rođeni u istom gradu, u Požarevcu. Samim tim je i jasno, zbog čega je Engleze interesovalo mišljenje svog golmana o momku koji bi u narednim godinama mogao da bude otkrovenje u Premijer ligi.