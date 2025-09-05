Slušaj vest

FK Crvena zvezda ove jeseni dočekuje evropske velikane na stadionu „Rajko Mitić“.

U Beograd stižu Seltik, Lil, FKSB i Selta. Za sve navijače koji žele da bodre crveno-bele u ovim nezaboravnim duelima Lige Evrope, kao i na svim domaćim utakmicama, premijum sezonska karta predstavlja najpovoljniju opciju, poručuju iz Ljutice Bogdana 1A.

‍

Radost fudbalera Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Premijum sezonska omogućava ulaz na sve evropske mečeve u Ligi Evrope, kao i na domaće susrete u Superligi i Kupu Srbije, uz mogućnost da navijači budu uz svoj klub i u potencijalnim evropskim duelima na proleće.

Cene karata su sledeće:

SEVER

Obnova: 9.500 dinara

Nova: 11.900 dinara

ISTOK

Obnova: 15.500 dinara

Nova: 17.900 dinara

1/12 Vidi galeriju Delije Foto: Www.crvenazvezdafk.com

ZAPAD

Obnova: 19.500 dinara

Nova: 21.900 dinara

TRIBINA "SINIŠA MIHAJLOVIĆ"

Obnova: 33.000 dinara

Nova: 55.000 dinara

Kupovina premijum sezonskih karata moguća je i na rate po staroj ceni, a svi navijači koji odluče da kupe četiri premijum sezonske stiču pravo na popust od deset odsto. Karte se mogu nabaviti u Servisu za članstvo stadiona „Rajko Mitić“, kao i ONLAJN putem, a za sve dodatne informacije na raspolaganju je Servis za članstvo preko mejla clanstvo@crvenazvezdafk.com ili telefona ‪+381113675162‬, ‪+381113675163‬, ‪+381113675166‬ i ‪+381113675167‬.

Delije, Poznanj, FK Crena zvezda, pretres Izvor: Kurir