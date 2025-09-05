IZ ZVEZDE IMAJU VAŽNU PORUKU ZA SVOJE NAVIJAČE: A, tiče se jeftinijih ulaznica za Ligu Evrope i celu sezonu
FK Crvena zvezda ove jeseni dočekuje evropske velikane na stadionu „Rajko Mitić“.
U Beograd stižu Seltik, Lil, FKSB i Selta. Za sve navijače koji žele da bodre crveno-bele u ovim nezaboravnim duelima Lige Evrope, kao i na svim domaćim utakmicama, premijum sezonska karta predstavlja najpovoljniju opciju, poručuju iz Ljutice Bogdana 1A.
Premijum sezonska omogućava ulaz na sve evropske mečeve u Ligi Evrope, kao i na domaće susrete u Superligi i Kupu Srbije, uz mogućnost da navijači budu uz svoj klub i u potencijalnim evropskim duelima na proleće.
Cene karata su sledeće:
SEVER
Obnova: 9.500 dinara
Nova: 11.900 dinara
ISTOK
Obnova: 15.500 dinara
Nova: 17.900 dinara
ZAPAD
Obnova: 19.500 dinara
Nova: 21.900 dinara
TRIBINA "SINIŠA MIHAJLOVIĆ"
Obnova: 33.000 dinara
Nova: 55.000 dinara
Kupovina premijum sezonskih karata moguća je i na rate po staroj ceni, a svi navijači koji odluče da kupe četiri premijum sezonske stiču pravo na popust od deset odsto. Karte se mogu nabaviti u Servisu za članstvo stadiona „Rajko Mitić“, kao i ONLAJN putem, a za sve dodatne informacije na raspolaganju je Servis za članstvo preko mejla clanstvo@crvenazvezdafk.com ili telefona +381113675162, +381113675163, +381113675166 i +381113675167.