Košarkaši Srbije u akciji su u subotu kada igraju protiv Finske, a istog dana, takođe u Rigi, fudbalska reprezentacija igra protiv Letonije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

To je bio idealan povod za susret dve delegacije, koje su predvodili selektori nacionalnih timova Svetislav Pešić i Dragan Stojković Piksi.

Selektori Pešić i Stojković razmenili su dresove, a popularni Piksi je Kariju doneo i neke druge poklone. Među njima bila je pita sa višnjama, kokta i još po nešto za osveženje.

O tome je Stojković govorio i na konferenciji za medije.

- Doneli smo neke poklone, da čovek pojede nešto i da se osveži. Čovek je ovde dugo, a do finala ima još dosta, pa da se okrepe malo. Super jedno druženje i imamo odličan odnos, to su dve porodice koje treba da sarađuju, košarkaška i fudbalska. Dobro je da budemo podrška jedni drugima. Mi navijamo za naše košarkaše na Evropskom prvenstvo. Ispalo je da je Riga srpski grad ovih dana. Sve najbolje im želimo i verujem da i oni nama isto to žele.

Košarkaška reprezentacija sastaje se sa Finskom 6. septembra od 21.45 časova po lokalnom odnosno 20.45 po srednjeevropskom vremenu, dok će fudbaleri na teren istog dana od 16 sati po lokalnom odnosno 15 po srednjeevropskog vremenu.